Se fotos: Julen er - næsten - reddet

Se billedserie Borgmester Gert Jørgensen og Bettina Nielsen fra Sorø Handel og Service sørger for, at alting - næsten - er, som det plejer søndag den 29. november klokken 16.30. Her er det fotograf Søren Diekelmann, der selv bor i Sorø, som filmer. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Sorø - 20. november 2020

I år er der ingen juletræstænding på Torvet i Sorø - med byen fyldt af glade børn. Men du kan forsøge at genskabe lidt af stemningen hjemme i stuen foran computeren.

Sorø Handel og Service og borgmester Gert Jørgensen synes ikke, at kommunens borgere helt skal undvære julestemning på Torvet - bare fordi corona er kommet og ødelægger vores mulighed for at hygge sammen.

Derfor har de sammen rekonstrueret mange af de traditioner, som er forbundet med juletræstændingen den første søndag i advent og optaget en video, som sendes præcis på det tidspunkt, hvor mange normalt ville have været samlet på Torvet for at se det store juletræ blive tændt.

Det er søndag den 29. november klokken 16.30, hvor man vil kunne se videoen med juletræstændingen på YouTube og på Facebook-siden »Sorø Handel og Service«, lige som den vil blive linket til Facebook-gruppen »4180 Sorø«.

Der er altså ikke noget arrangement fysisk på Torvet i Sorø, men du kan åbne din computer derhjemme og være med.

Videoen blev skudt onsdag eftermiddag og enkelte borgere med ærinde omkring det gamle rådhus på Torvet fik fornøjelsen af at se nissemor, julemanden og borgmesteren på balkonen - sammen med en professionel kameramand, Søren Diekelmann, der ud over at arbejde i DR også har sit eget firma TVD Production i Sorø.

I nissemor-tøjet var frisør Bettina Nielsen, der er formand for aktivitetsudvalget i Sorø Handel og Service.

- Vi mangler de over 2000 mennesker, som plejer at stå på Torvet for at råbe med og synge, men ellers læner vi os op af, hvad vi plejer at gøre til juletræstændingen, siger Bettina Nielsen.

Hun både glæder sig til julemåneden og er lidt bekymret for kommende julehandel.

De små butikker har været presset det meste af året på grund af corona-situationen, og lige nu er største trussel nethandlen, som mange måske tyer endnu mere til i år - på grund af kravet om mundbind i butikkerne.

- Jeg beder om, at man tænker på os i de små butikker. Alt findes ikke i Sorø, men prøv at kigge her først. Det vil hjælpe os meget, og vi vil så gerne se jer, opfordrer Bettina Nielsen.