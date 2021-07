Se billedserie Valdemar Brian Jacobsen er syv år og mest glad for at være midtbanespiller eller målmand. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Se fotos: Her lærer de mere end fodbold og finter

Sorø - 15. juli 2021 kl. 16:07 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen

Sorø Freja og DBU's fodboldskole handler om mere end bold: Fællesskab og det at respektere hinandens forskelligheder.

- Det er sjovt at lære nye mennesker at kende på en fodboldskole.

Valdemar Brian Jacobsen er syv år og har været på fodboldskole før. Til daglig spiller han fodbold i Sorø Freja med alle dem, han kender. Men i denne uge står den på fodboldskole med en masse, han ikke kender. Det passer ham fint.

- Jeg kan godt lide at have det sjovt, og det gør ikke noget, det er så varmt, for jeg kan godt lide at svede meget, siger Valdemar Brian Jacobsen. Af danske hold er hans mest vild med Brøndby.

Fodboldskoleleder Helle Friese fra Sorø Freja står i spidsen for de 64 børn i alderen 6 til 13 år og en masse fodboldtrænere og assistenter på fodboldskolen.

- Vi udfordrer børnene på teknik og taktik, men vi gør også meget ud af, at de for eksempel skal tale i en ordentlig tone til hinanden, og at der skal være plads til alle. Også alle niveauer, siger Helle Friese.

Først og fremmest skal det være en sjov oplevelse, og måske er den med til at skabe nye venskaber.

- Det her er fodbold på tværs af hold og klubber, og det giver børnene mulighed for at møde en masse nye venner, mener Helle Friese.

Ugen har været varm for deltagere og trænere. Nogen ville sige lidt for varm til at drøne rundt på en fodboldbane.

- Vi har tilpasset programmet, så der er ekstra tid til vandpauser og is, pointerer Helle Friese.