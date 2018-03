Se billedserie Naja Block er 19 år og fra Djursland. Fra langfredag til påskedag er hun til dpLAN i Holberghallen - som en af de få unge kvinder i e-sport. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Se fotos: Computerfesten er i fuld gang

Sorø - 31. marts 2018

I år er der 200 deltagere ved påskens store spille-event i Holberghallen i Dianalund. Kun seks af dem er unge kvinder.

På en langfredag, hvor solen endelig sendte sine stråler ned over Sorø og omegn og lokkede mange ud i det skønne vejr, samlede cirka 200 gamere sig i en mørk hal på Sømosevej i Dianalund.

Ung Sorø har nemlig inviteret til dpLAN, som er et computerparty for unge fra 7. klasse og opefter. Man kommer med sit computergrej, en madras og en sovepose, og så handler det om at spille og hygge sig med de andre. Og i mindre grad om at sove.

- Når vi slutter søndag den 1. april, er vi nok allesammen lidt matte, griner Jesper Kystgaard, der er en af de 16 frivillige, som har knoklet for at planlægge spille-eventet og også er en af de ansvarlige for afviklingen af det.

E-sport er nu blevet en stor sport i Danmark og i hele verden, men i Dianalund har det faktisk eksisteret i 22 år. Blot i en noget mindre målestok.

En af dpLANs deltagere er Naja Block på 19 år. Hun er en af de blot seks unge kvinder, som er med i Dianalund.

Hun har taget turen fra Djursland for at være med sammen med nogle venner. Hun spiller Counter-Strike, der er et meget populært skydespil, hvor to hold kæmper mod hinanden - den ene side som terrorister, og den anden side som en indsatsstyrke af antiterror-betjente.

- For mig er det ikke så ualmindeligt kun at være sammen med drenge. Sådan har det altid været i mit liv. Jeg har faktisk kun en enkelt rigtig veninde, og hun spiller også Counter-Strike, fortæller Naja Block.

Det er anden gang, Rasmus Pilegaard Justesen er med til dpLAN i Holberghallen.

Han er 21 år og bor lidt uden for Ringsted og er i gang med en uddannelse som multimediedesigner.

Han spiller ikke CS, som mange andre gør, men mest »Heroes of the storm«, »Hearthstone« og »Overwatch«.

- Jeg kommer her mest for hyggens skyld, men det er også fedt at komme hjem med præmier, siger han.

Der er ingen penge på spil ved dpLAN i Dianalund, men der er masser af præmiegaver, som lokale sponsorer har sørget for at levere.

dpLAN slutter den 1. april klokken 12.