Se billedserie 3.C har fået klasselokale her i Grønne Sal. Der er også undervisning i blandt andet kantinen, i festsalen, i hallen og gymnastiksalen og i Sciencecentrets auditorium. Foto: Kim Rasmussen

Se fotos: 3.C har Danmarks nok smukkeste klasselokale

Sorø - 21. april 2020 kl. 13:30 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I disse tider gælder det om at hitte det positive i det corona-negative.

Eleverne i 3.C på Sorø Akademi Skole har givetvis mange bekymringer lige nu omkring dimissionsfest og eksamensafslutning, men klassen kan i det mindste glæde sig over et undervisningslokale, der er smukt ud over det sædvanlige.

Akademiets Grønne Sal, der normalt er forberedelses- og mødelokale for de ansatte, er omdannet til klasselokaler en suite. 3.C kunne således tirsdag formiddag blive klogere på Allan Rosengrens lektion i oldtidskundskab i historiske rammer med store lysekroner, fine fløjdøre, fornem loftsudsmykning - og den altid lækre udsigt til Sorø Sø i solskin.

Alligevel ville Christian W. Lyngsø fra 3.C hellere have, at alting var som før corona.

At skulle holde afstand til klassekammerater og lærere og ikke have nogen kontakt med de andre elever på skolen er mærkeligt, synes han.

Det er »federe når vi allesammen er her, og der er liv på skolen«, mener Christian W. Lyngsø.

Men han er tryg ved situationen på Sorø Akademis Skole.

- De har organiseret det virkelig godt, og hvis det fortsætter sådan her, skal det nok gå alt sammen, siger Christian W. Lyngsø, der bor i Næstved og hver dag pendler til gymnasiet.

I modsætning til nogle af de andre 3.g'ere er han ikke lettet over, at han skal til færre eksamener.

- Nej, for man har lige som sat sig op til at skulle vise, hvad man har læst og lært, siger han.

- Jeg er også ærgerlig over, hvis vi mister nogle af de traditioner, her er for 3.g'erne. Det håber jeg ikke, siger den kommende student.

Vicerektor Anne Friis Petersen tør ikke love noget, når det kommer til dimissionen og nogle af de andre festlige afslutninger, som elever og lærere har glædet sig til.

Men hun lover, at skolens ledelsen vil gøre alt for, at det bliver en festlig afslutning på de tre gymnasieår - måske bliver festen bare mere opdelt og over flere dage.