Se billedserie Mads Krøyer guider sine gæster til mange forskellige steder. Blandt andet Port Douglas Rainforest i Australien. Privatfoto

Se billedserie: Til Australien for 18. gang

Sorø - 11. februar 2018 kl. 09:05 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Du kan tage på lange og dyre rejser til eksotiske steder i verden uden overhovedet at lære de lokale mennesker og landets kultur at kende. Hvis du er til eventyr, hvor det blot handler om at krydse af på turistens »Nu har jeg været her«-liste, skal du holde dig langt væk fra rejseleder Mads Krøyer.

Han arbejder til daglig som selvstændig massør på forskellige virksomheder og driver også en webshop med sportstape, men et par gange om året siger han farvel til Alsted ved Sorø og er rejseleder i Australien og Canada.

Han har været i Canada 18 gange, og når han senere i år drager to gange til Australien er det for 18. og 19. gang.

- Selvfølgelig skal man som turist se Operahuset, når man er i Sydney. Der skal på sådan en tur bare også være noget autencitet og noget, hvor man møder lokale mennesker og oplever deres hverdag, mener Mads Krøyer.

Han har arbejdet som rejseleder i 11 år i de to lande, så han ved, hvad han taler om.

- Hvis du spørger et selskab efter rejsen, hvad der var den største oplevelse, så nævner de aldrig Operahuset i Sydney, men den dag vi var ude hos en landmand og klippe får. Det er bare et eksempel. Det handler om, at der, hvor vi bruger vores hænder og snakker med lokale mennesker, gør det indtryk, siger Mads Krøyer.

Derfor forsøger han altid at prioritere de intense og nære, lokale oplevelser højt, når han planlægger et rejseprogram for et bureau.

Han har personligt lært meget af jobbet som rejseleder: Beslutsomhed blandt andet. På det mere overordende plan har Mads Krøyers mange ture til de især Australien og Canada givet ham en stor forståelse og respekt for fremmede kulturer.

Måske var det også derfor, han ingen betænkeligheder havde, da han i 2017 forelskede sig i og giftede sig med 29-årige Linda Wamalwa fra Kenya. Deres ægteskab kan muligvis også udvikle sig til en form for arbejdsfællesskab.

- Det er oplagt at kombinere min eventyrlyst og erfaring som rejseleder med Lindas kendskab til Kenya og hendes økonomiske uddannelse. Men vi ved ikke helt endnu, hvad det ender med, siger Mads Krøyer.

