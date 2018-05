Se billedserie Over 700 børn og mange voksne deltog i Slaraffen-optoget fredag. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Stort genbrugs-optog Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Stort genbrugs-optog

Sorø - 25. maj 2018 kl. 16:25 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nogle børn bar brune affaldssække, mens andre var iført genbrugshatte af Aldi-poser. Børnenes lærere havde syet gamle sokker på deres kostumer, og i dagens anledning var Gert Jørgensens borgmesterkæde lavet af gamle cd'er.

Genbrug er temaet for 2018-udgaven af den kommunale børnekulturuge Slaraffen. Og det var også temaet, da Slaraffen fredag blev markeret med et stort optog i Sorø by. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Over 700 børn og mange voksne fra kommunens skoler og institutioner deltog i optoget, der begyndte ved Sorø Borgerskole og strakte sig ned gennem Storgade. På Torvet samlede folk sig for at synge Slaraffen-sangen og høre Sorø Musiske Skoles orkester spille.

Syvårige Louie Wittendorff fra 1.z på Sorø Privatskole bar en solhat, der var udsmykket med batterier.

- Det var min mor, der fik idéen, og vi lavede hatten i går. Optoget er sjovt, for jeg kan lege med de andre, fortæller Louie Wittendorff.

Sorø Privatskole deltog i Slaraffen-optoget for første gang.

Afdelingsleder på Sorø Privatskole Johnnie Christiansen fortæller, at skolen deltager for at bakke op om kommunens arrangement.

- Vi har blandt andet drøftet genbrug med børnene. Nogle børn synes måske bare, at det er sjovt. Men vi arbejder også med genbrug på andre tidspunkter i løbet af skoleåret, så det øger bevidstheden om genbrug, siger Johnnie Christiansen.