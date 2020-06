Tom Duke Box fik folk på pladsen til at synge med. Foto: Jens Wollesen

Se billederne: Stenlille var med på sanglegen

Cirka 100 mødte op, da STC Scener søndag stod bag et arrangement med Tom Duke Box og Dan Andersens Guitarshow i Stenlille.

Det var ikke nok til at få arrangementet til at løbe økonomisk rundt, men publikum havde en god og hyggelig eftermiddag - så god var oplevelse, at alle blev siddende, selv om regnen i showets sidste halvdel silede stille ned.