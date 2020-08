Se billederne: Statsministeren besøgte Sorøs Arne

Se billedserie Statsminister Mette Frederiksen og centerdirektør Claus Bredvig i samtale med medarbejderen Per Olsen, der er en af dem, der har mange løft hver dag. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Sorø - 27. august 2020
Af Bjarne Stenbæk

Statsminister Mette Frederiksen (S) var tirsdag på besøg hos foodservice-virksomheden Hørkram i Sorø for at tale om pension og Covid-19.

Mundbind er obligatorisk, når man er gæst hos foodservice-virksomheden Hørkram i Sorø - også når man er statsminister. Derfor måtte Mette Frederiksen ligesom det øvrige følge »gemme sig« bag det lyseblå bind, da hun fik en rundtur hos den store catering-grossist, der med cirka 1.000 medarbejdere - heraf de cirka 700 i Sorø - og cirka 30.000 varenumre, der transporteres ud af 200 lastbiler med udgangspunkt i Sorø og 80 med udgangspunkt i Aarhus, er en af landets største på sit felt.. Virksomheden der arbejder i døgndrift hele året, er totalleverandør til foodservicemarkedet, og alene i Sorø har Hørkram 62.000 kvadratmeter under tag.

Markant virksomhed - Netop derfor har jeg valgt at besøge Hørkram, sagde Mette Frederiksen.

- Det er en af landets store og markante virksomheder. Jeg har tit set lastbilerne på vejen, men aldrig været inden for. Her arbejdes der i forskellige temperaturer med relativt tunge løft, og meget af arbejdet gentages over det meste af en arbejdsdag. Det gør Hørkram relevant i forhold til nedslidning af medarbejdere. Samtidig er det en af de virksomheder, der er og har været ramt af de Covid-19 restriktioner, vi var nødt til at indføre fra 11. marts.

Centerdirektør Claus Bredvig kunne fortælle, at Hørkram faktisk var lidt forud for statsministeren, for allerede 6. marts begyndte virksomheden selv at indrette sig på de nye tider.

- Vi har kunnet holde på alle medarbejdere, fortalte Claus Bredvig - og det kunne gøres ved at samle arbejdstiden på færre arbejdsdage.

Nedlukningen på hoteller, restauranter, konferencecentre, festivaler med mere har så absolut kunnet mærkes - og nu frygter Hørkram, at også mange julefrokoster aflyses eller gennemføres i reduceret udgave.

Håndkraft Claus Bredvig kunne også fortælle, at da bestillingerne fra kunderne er individuelle, foregår »plukningen« på virksomheden i meget vid udstrækning med håndkraft. Hørkram holder løbende »løfte-kurser« for medarbejderne - man trænger typisk til en genopfriskning efter en periode - og man har stort set afskaffet de gamle 30 kilos sække. I dag arbejdes der ud fra en hovedregel om at sække og kasser maksimalt må veje 12,5 kilo.

Undervejs mødte Mette Frederiksen blandt andre Per Olsen, der har været på Hørkram i 10 år. Han løfter på mange kasser hver dag.

- Jeg begyndte på arbejdsmarkedet i 1996 som slagter, fortalte han, der i dag er 41 år og altså har 20 år, til han rammer den alder, der er udgangspunktet for beregningen af tidlig tilbagetrækning.

- Jeg skiftede til Hørkram for at prøve noget andet. Egentlig var det nok ikke meningen, at jeg skulle blive så længe, men jeg kan godt lide arbejdet og arbejdspladsen, og så går tiden jo hurtigt og godt.

Ingen "elastik" Mette Frederiksen holdt også en kort tale for en del af medarbejderne.

- Jeg hører af og til, at der ikke i Danmark ikke er problemer med nedslidning. Det tror jeg ikke på, sagde hun og fik forsamlingens opbakning.

- Det siges også oftest af folk, der ikke selv har et fysisk belastende job. Gentagne bevægelser eller løft er noget af det, der fører til nedslidning, og selv om jeg vil rose Hørkram for at tage et ansvar for arbejdsmiljøet og medarbejderne, kan man ikke klare alt ad den vej. Medarbejdere med den slags job er ofte mere end 40 år på arbejdsmarkedet. Det når folk med en længere uddannelse sjældent.

Corona kom statsministeren også ind på. I Danmark er der i store træk styr på tingene. Det betyder ikke, at vi er igennem krisen, og Mette Frederiksen forudså, at vi må leve med en eller anden form for restriktioner - i hvert fald indtil der kommer en vaccine.

NNF-tillidsmand André Nygaard var den eneste, der stillede ministeren et spørgsmål. Han ville vide, om man kunne udskyde tidlig tilbagetrækning, så man fik samme åremål på den mere lukrative pension, hvis man for eksempel ventede, til man blev 63. Men statsministeren kunne svare, at det er der ikke lagt op til.

Et tip Endelig gav HR- og økonomidirektør Lone W. Petersen statsministeren et lille tip med til Christiansborg - blandt andet set i lyset af, at man på Hørkram frygter, at danskernes villighed til at gå ud at spise falder i og med, at ferien nu er slut.

- Kunne I - ligesom med håndværkerfradraget - ikke indføre et fradrag for at spise ude, spurgte hun - men at dømme efter statsministerens reaktion er det ikke noget, der i hvert fald i øjeblikket er med i overvejelserne.