Se billederne: Skoleorkester optrådte for første gang

Klosterkirken i Sorø var fuld af spændte forældre og livlige søskende søndag eftermiddag. Her gav Sorø Musiske Skole julekoncert, og for det nye skoleorkester var det også den allerførste koncert.

Vincent Breum underviser syv af eleverne i slagtøj. Han forklarer, at der både er svære elementer i undervisningen og nogle lidt lettere for at tilgodese alle elever. Og der bliver også brugt en del tid på at lære eleverne den nødvendige disciplin.

- Vi sørger for hele tiden at gøre undervisningen bedre, og derfor evaluerer vi både før og efter hver undervisningsgang. De første par gange var vores sammenspil mest en øvelse i at sidde stille og blive klar til at spille, men det bliver løbende bedre. Det er frustrerende, mens det står på, men samtidig er det utrolig spændende at samarbejde med folkeskolen. Vi tør godt tage udfordringen op. Og vi udvikler os lige så meget som eleverne, siger underviser Vincent Breum.