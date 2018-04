Se billedserie InnospeXion med direktør og ejer Jørgen Rheinlænder i spidsen er flyttet ind på den gamle Slaglille-Bjernede Skole. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Røntgen-firma indtager gammel skole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Røntgen-firma indtager gammel skole

Sorø - 22. april 2018 kl. 09:21 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ringeklokken på den gamle Slaglille-Bjernede Skole virker igen. Røntgen-virksomheden InnospeXion ApS er flyttet fra Hvalsø til de gamle skolebygninger i Bjernede. Og nu ringer skolens gamle klokke, når det er ved at være tid til det daglige morgenmøde.

- Vores akademikere kan godt sidde og være helt begravet i noget. Men så ringer klokken lidt før 9, så vi husker mødet. Det er sjovt, hvordan man kan genbruge skolens inventar, siger direktør og ejer Jørgen Rheinlænder til DAGBLADET og Sjællandske.

I januar 2017 godkendte byrådet i Sorø kommune, at InnospeXion ApS kunne købe en del af den nedlagte Slaglille-Bjernede Skole.

Virksomheden har betalt 1.387.000 kroner for cirka 1300 kvadratmeter. En anden del af den gamle skole, nemlig bygningen ud mod boldbanen, bliver brugt af områdets foreninger. Sådan vil det blive ved med at være.

Virksomheden flyttede ind på skolen sidst i marts og har fjernet nogle vægge, åbnet lokalerne mere op og blandt andet indrettet kontorer, mødelokaler, lager og værksted.

Indtil da havde InnospeXion til huse i nogle mindre lokaler midt i Hvalsø.

- Vi er glade for noget mere plads og mere indbydende lokaler. Jeg synes, det er flot herude. Det er ikke kedeligt at kigge ud af vinduet her, siger den 55-årige direktør, der har sine to hunde Trix og Tessa med på arbejde hver dag.

Jørgen Rheinlænder bor selv mellem Hvalsø og Lejre. Han er uddannet geolog og har en ph.d. i fysik. Siden 1990 har han arbejdet med røntgenudstyr og i 2000 etablerede han InnospeXion ApS.

Den årlige omsætning ligger typisk mellem 12 og 20 millioner kroner. Mellem 60 og 80 procent af omsætningen kommer fra eksport.

I dag er der i alt ni medarbejdere i virksomheden, og de fleste er ingeniører.

De har specialiseret sig i at videreudvikle røntgenteknologien, så den er så følsom og detaljeret, at fødevareproducenter kan bruge InnospeXions udstyr til for eksempel at finde bittesmå glassplinter i et glas sild, små fiskeben i fiskeprodukter og småsten i en blanding tørrede svampe.

InnospeXion udvikler software og designer maskiner til kunderne. Udstyret bliver fremstillet ude hos andre firmaer, der leverer komponenterne til InnospeXion. Her bliver maskinen samlet og afprøvet, inden den bliver leveret og monteret hos kunden. InnospeXion overvåger og vedligeholder også røntgenmaskinerne og maskinernes computersystemer.

Da InnospeXion købte skolen, var der en håndfuld flere medarbejdere end i øjeblikket.

På grund af et kuldsejlet projekt har virksomheden været nødt til at skære ned på antallet af medarbejdere. Men nu ser Jørgen Rheinlænder fremad.

Han har et mål om at nå en årlig omsætning på 30 millioner kroner og 15 til 20 ansatte.

Det må meget gerne være lokal arbejdskraft, forklarer han.

- Jeg vil helst have nye medarbejdere fra lokalområdet. Det er en værdi både for dem og os, at de har kort til arbejde, siger Jørgen Rheinlænder.

InnospeXions teknologi tager røntgenbilleder, der er 16 til 64 gange skarpere end røntgenbillederne i sundhedsvæsnet. InnospeXions røntgenteknologi kan dog ikke bruges i sundhedsvæsnet.