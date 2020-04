Se billederne: Revnet hus måtte afstives

Brandfolkene fra Sorø måtte have hjælp af Beredskabsstyrelsen til at håndtere et revnet hus onsdag aften.

Klokken 18.14 kontaktede en forbipasserende politiet, fordi han kunne se, at der var synlige sætningsskader på op til tre centimeter i et hus på Saxogade i Sorø.

Både politiet og brandvæsnet kørte ud til adressen. Her blev det hurtigt konstateret, at der skulle gøres noget.

- Skaderne er selvfølgelig ikke kommet over natten, men over længere tid, og på et eller andet tidspunkt ville der ske noget. Med det vejr vi har nu med mulighed for regn og frostgrader, ville der være risiko for, at skaderne kunne udvikle sig, siger Rasmus Bjarkehøj, der er indsatsleder hos Vestsjællands Brandvæsen.