Se billederne: Museumsgård bliver handicap-venlig

Der har i et stykke tid været gang i en større renovering af Sorø Museums gårdsplads. En stor del af stenbelægningen har været gravet op og er lagt på ny, og samtidig er der skabt to spor i svensk Brohus granit, så der fremover er lettere adgang for kørestole. Et lille græsareal mod nord over mod gårdens gamle lokum, der nu er redskabsrum, er bevaret, og det samme er stenbelægningen helt inde ved den sydlige sidebygning.