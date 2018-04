Se billedserie Undervisningsminister Merete Riisager (i midten) så blandt andet Nordeuropas største tågekammer. Det står i videncentret og viser radioaktiv stråling. Det bliver fremvist af talentchef Nynne Afzelius (til højre). Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Se billederne: Minister indvier læringscenter

Sorø - 13. april 2018 kl. 16:59 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

11 medarbejdere fra Astra har fået Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter på Akademigrunden i Sorø som arbejdsplads.

Astra er det nationale center for læring i natur, teknik og sundhed i Danmark. Astra arbejder blandt andet med talentudvikling hos børn og unge.

Og flytningen af hovedsædet fra København til Sorø er en del af regeringens plan om udflytning af statslige arbejdspladser. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Udflytningen skal skabe »bedre balance« i Danmark. Det er dog uvist, om metoden virker.

Det sagde undervisningsminister Merete Riisager (LA), da der var officiel indvielse på videncentret fredag eftermiddag.

- Det kan vi ikke vide. Men der er gode vækstvilkår her. Der er stor sandsynlighed for, at det vil virke, siger Merete Riisager.

Undervisningsministeren forklarer, at udflytningen af arbejdspladser skal fungere som en slags modvægt til København.

- Det giver en skæv fordeling i Danmark, hvis alle aktiviteter i Danmark bliver udtænkt fra København. Det skal de ikke, siger minister Merete Riisager.

I praksis flyttede Astra til videncentret i Sorø den 1. januar i år. Astra har samtidig regionale kontorer i København, Odense, Vejle og Aalborg.

Akademigrunden med et gymnasium tæt på og videncentrets faciliteter er en naturlig placering for Astra, forklarer ministeren.

- Det giver god mening, at Astra skal ligge her. Sorø er et sted, hvor naturfag spiller en central rolle, siger Merete Riisager.

Ved den officielle indvielse fredag blev ministeren vist rundt i Astras nye faciliteter på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter.

Ministeren så blandt andet talenthotellet, et virtual reality-rum og et laboratorium. Hun blev også tilbudt at prøvekøre en Segway. Det takkede ministeren dog pænt nej tak til.

Indvielsen begyndte med en række taler, hvor Astra blev ønsket tillykke og budt velkommen til Sorø. Blandt andet af borgmester Gert Jørgensen (K).

- Vi håber, at samarbejdet kan udvikles. Vi vil gerne være en prøveklud for idéer, der skal bredes ud. Og hvis I medarbejdere kan overbevise jeres familier om at flytte hertil, så viser jeg gerne rundt, sagde Gert Jørgensen.

- Hovedsædet er nu helt tæt på de elever, som det hele handler om. Jeg har altid tænkt, at den nærhed til eleverne er en fordel, sagde Kristian Jacobsen, der er rektor for Sorø Akademis Skole.