Se billederne: Lise blev 100 - og naboer hyldede hende som en dronning

Det er ikke hver dag, man får lov til at opleve, at en person fylder 100 år. Det skal fejres!

Sådan tænkte Rie Plasmann og nogle af naboerne i pensionistboligerne i Vedelsgade. Fredag rundede Lise Wendelboe Holm i nr. 39 de 100 år. Festen på Sørup Herregaard måtte hun udsætte. Fællesskabet med naboerne røg sig også en tur på grund af coronarestriktionerne - og så var der bortset fra et familiebesøg egentlig ikke så meget fødselsdag tilbage.

En mærkelig tid

- Jeg sørger for sangene, og så kan vi mødes i haven, for en sang, det skal Lise nu alligevel have, lød det fra Rie, og den var naboerne med på.