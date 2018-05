Se billedserie Martin Nielsen og Charlotte Lund Nielsen har boet på gården i Tjørntved ved Stenlille i 20 år. Nu kalder de stedet for Gekkohuset. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Se billederne: Kunsthåndværk styrker sammenholdet

Sorø - 23. maj 2018 kl. 18:11 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gården med navnet »Gekkohuset« i landsbyen Tjørntved ved Stenlille er fuld af kunsthåndværk. Sæber, fuglebade, akvareller og stregtegninger fylder godt på gårdspladsen og i længerne.

På gården bor Charlotte Lund Nielsen og Martin Nielsen. De er gift og arbejder sammen om deres to små virksomheder, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det skaber et sammenhold, fortæller Charlotte Lund Nielsen.

- Vi er et godt team. Vi har hvert vores kontor, og jeg tror ikke, vi tænker så meget over, at den anden også er der. Vi får hver vores idéer, og så kommer vi med input til hinandens idéer. På den måde supplerer vi hinanden 100 procent, siger hun.

Fra gården ved Stenlille styrer parret to virksomheder. I virksomheden Gekko udfører de bestillingsopgaver. Den anden virksomhed, Charlie Heart, er derimod et forsøg på at give plads til det kunsthåndværk og brugskunst, som de bedst kan lide at arbejde med.

Charlotte Lund Nielsen og Martin Nielsen har besluttet, at de nu vil satse på Charlie Heart.

- Det er starten på et nyt omdrejningspunkt, som er vores eget. Vi har i mange år skullet finde nok kunder. Nu vil vi skabe vores eget job. Det er fantastisk at føle, at vi bare gør det, vi har lyst til, siger Charlotte Lund Nielsen.

- Det udspringer nok af de seneste år med bestillingsopgaver. Der er en stor tilfredsstillelse ved at lave sine egne projekter, siger Martin Nielsen.

Han er uddannet illustrator og grafisk designer fra Danmarks Designskole. De seneste 20 år har han været selvstændig.

Han har blandt andet arbejdet i DR, hvor han lavede infografik til historierne i tv-avisen. I dag er kunderne hovedsageligt reklamebureauer og andre private virksomheder. For eksempel har Martin Nielsen i flere år lavet plakaten til arrangementet Copenhagen Historic Grand Prix.

I virksomheden Charlie Heart bruger han i øjeblikket sin tid på at lave stregtegninger og akvareller af danske insekter.

Charlotte Lund Nielsen er oprindeligt uddannet sygeplejerske. Men nu bruger hun sin tid på at lave sæber og støbe fuglebade.