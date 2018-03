Se billedserie Mogens Kristiansen har gengivet butiksvinduet fra Sejers Konditori ved at fotografere det rigtige butiksvindue og sætte fotografiet ind i vinduets ramme på modellen. Foto: Anders Ole Olsen

Se billederne: Konditori skrumper til miniformat

Sorø - 21. marts 2018

Ved siden af restauranten Støvlet Katrines Hus og Sorø sø er der kommet en ny bygning. Det er Sejers Konditori, der allerede nu tiltrækker nysgerrige blikke fra de forbipasserende i byen.

Sejers Konditori er blevet opført i størrelsesforholdet 1:77. Huset er det nye indslag i Sorø Modeljernbaneklubs miniby, der fylder lokalerne i kælderen under Kaarsbergcentret i Sorø.

- Vi lever jo af sponsorer, og vi vil gerne have lokal støtte. Støvlet Katrines Hus og Sejers Konditori støtter os. Så for at give lidt tilbage til Sejers ville vi lave en model af deres konditori her til anlægget, fortæller Mogens Kristiansen til DAGBLADET og Sjællandske.

Han er en af de omkring 20 medlemmer i klubben, der mødes hver mandag og onsdag for at dyrke deres fælles interesse.

Og det er også Mogens Kristiansen, der står bag den nye model af det gamle konditori i Sorø by. Han har brugt cirka to år og op mod 200 timer på at bygge huset af plastik, pap, papir og dele fra klubbens lager af gamle miniaturehuse.

Den nye model af konditoriet vækker glæde hos parret Pia Larsen og Martin Larsen, der ejer Sejers Konditori.

- Det er stort. Det er ikke hver dag, man oplever det. De har fået alle de små ting med, for eksempel det forskudte tag og en skorsten, der sidder lidt anderledes, siger Pia Larsen.

- Det er imponerende, siger Martin Larsen.

Det er ikke tilfældigt, at alle bygningens detaljer stemmer overens med virkeligheden.

Mogens Kristiansen startede arbejdet med at fotografere og opmåle den rigtige bygning på Absalonsgade flere gange og fra forskellige vinkler.

- Det er vigtigt for at kunne få detaljerne med. For det sjove er jo at få alle detaljer med, forklarer han.

Selv om det har været en sjov opgave, har det også været en usædvanlig stor udfordring for Mogens Kristiansen.

- Der er blevet bygget til hele tiden, så det har været svært at få taget til at passe sammen. For det er et miskmask af alt muligt. Tagrender og nedløbsrør har også voldt problemer. Jeg har brugt meget tid på at få det til at passe sammen, siger han.

Mogens Kristiansen er allerede gået i gang med det næste projekt.

Det bliver en model af Kongeskibet Dannebrog, der ligesom modellerne af Støvlet Katrines Hus og Sejers Konditori bliver bygget i hånden og helt fra bunden.

- Kongeskibet er et utroligt smukt skib, og derfor passer det godt til vores anlæg her, siger Mogens Kristiansen, der er pensioneret British Airways-pilot.

Når modellen af Kongeskibet er færdig, skal den selvfølgelig lægge til kaj i miniaturebyens havn.

Miniatureanlægget omfatter langt fra alle bygninger og gader i Sorø, for det er der ikke plads til i klubbens lokaler. Sorø Station og stationsområdet er dog gengivet med alle de rigtige bygninger og gader.