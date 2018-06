Se billederne: Illustrator tegner danmarkshistorien

Tegne-eventen er resultatet af et partnerskab mellem Museum Vestsjælland i Sorø og 8. årgang på Pedersborg Skole. Det var samtidig en markering af, at 8. årgang nu videregiver rollen som partnerskabsårgang til 2. klasserne.

- Det er lidt mærkeligt, at dét, man siger, bliver tegnet. Det er en sjov følelse. Man har brugt lang tid på at skrive det her, og så tager det kun et par minutter at tegne det, siger Nikoline Westh.

- Det betyder, at de skal tænke over historien igen. De har arbejdet rigtig meget med at formidle og »oversætte« det, de har lært, til 2. klasserne. Det stiller nogle andre krav og gør, at de får et andet ejerskab over danmarkshistorien, siger Henrik Guldberg.