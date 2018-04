Se billederne: Her rydder håndværkerne op

Se billedserie Bygningsmaler Jimmy Juel Munk (til venstre) fortæller, at håndværkerne tager et sikkert arbejdsmiljø mere alvorligt end for 10 år siden. Der er også et stort fokus på sikkerheden her ved Lundebo-byggeriet i Dianalund. Foto: Thomas Olsen

Sorø - 21. april 2018

Der er nu gået 900 dage, siden der blev taget første spadestik til byggeriet af specialcentret Lundebo i Dianalund. Og det er 900 dage, hvor der ikke er sket en eneste arbejdsulykke på byggepladsen.

Det er bemærkelsesværdigt. For ifølge Arbejdstilsynet kommer i gennemsnit 1100 ansatte hvert år ud for en arbejdsulykke på en byggeplads. 10 personer dør på landets byggepladser om året.

Men Lundebo-byggeriet modbeviser altså den ulykkesstatistik.

- Det er usædvanligt. Normalt kan der sagtens ske et enkelt fald på en byggeplads, fortæller Khalid Babrakzai-Zadran.

Han er byggeprojektleder i Sorø Kommune og har blandt andet ansvar for Lundebo-projektet.

Bostedet Lundebo er både et hjem og et specialtilbud. Der er to afdelinger og plads til 58 voksne beboere med sen-hjerneskade eller psykisk sygdom.

I øjeblikket er Lundebo dog ved at blive ombygget og udvidet. Første etape af ombygningen er færdig, mens etape to, specialcentret, efter planen skal stå færdig her til sommer.

Byggeledelsen har undgået arbejdsulykker gennem en målrettet indsats for et sikkert arbejdsmiljø på byggepladsen.

I øjeblikket arbejder der dagligt omkring 20 håndværkere på pladsen. Deres sikkerhed bliver varetaget af byggeleder og arbejdsmiljøkoordinator John Madsen fra Arkitektfirmaet HS.

- Håndværkerne synes, at jeg er skideirriterende nogle gange. Men så tager vi en snak om det, og så kan de godt forstå det, siger John Madsen, der selv har en fortid som håndværker.

Han har et stort fokus på oprydning og rengøring på byggepladsen.

- En kæphest er, at vi skal rydde op og holde rent på pladsen. Affald avler affald. Det har vi været obs på helt fra starten, for alt det uorden skaber ulykker. Og jeg er efter dem. Hvis jeg for eksempel ser en håndværker stå uforsvarligt på en stige, så beder jeg ham om at gå ned, siger John Madsen.

Ifølge John Madsen er det nok den primære årsag til, at der nu er gået 900 dage uden en arbejdsulykke.

- Det er i hvert fald en vigtig del af det. For hvis folk oplever, at man bare kan smide sit lort, så gør alle de andre det også, siger John Madsen.

Byggepladsen på Ventemøllevej i Dianalund er ret trang. Så ledelsens fokus på oprydning betyder blandt andet, at der er udpeget områder til håndværkernes materialer. Alle kabler og ledninger skal være hængt fast, for eksempel oppe på en væg, så de er ryddet af vejen.

John Madsen laver også jævnligt sikkerheds-runderinger på pladsen, hvor han gennemgår sikkerheden i detaljer.

John Madsen har arbejdet med sikkerhed på byggepladser i 20 år. Han har oplevet, hvordan håndværkernes eget syn på arbejdsmiljø har ændret sig gennem de seneste 10 år.

- For 10 år siden var der ikke rigtigt nogen, der havde forståelse for det. Men nu har de fleste forståelse for, at det også gavner deres akkord, når der ikke ligger ting i vejen for dem, forklarer han.

Det kan håndværker Jimmy Juel Munk godt genkende. Han er bygningsmaler på byggepladsen og arbejder for Malergården i Slagelse.

- Jeg synes faktisk ikke, at John er irriterende. Han er altid smilende, og når han siger noget, så er det bare sådan, det er. For 10 år siden var folk jo ligeglade. Men vi lever altså i 2018, og man tænker lidt mere på sig selv. Hvis ikke der er ryddet op, så tager arbejdet også længere tid, fortæller bygningsmaler Jimmy Juel Munk.