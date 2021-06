Se billedserie Twerk Queen Louise fik hurtigt gang i Sorøs ungdom. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Her må man gerne flæske med flæsket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Her må man gerne flæske med flæsket

Sorø - 18. juni 2021 kl. 23:04 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

- Hey - I skal altså flæske med flæsket.

Sådan lød det fra Twerk Queen Louise (Kølsen), da hun stod på scenen på Sorø Ungdomsfestival på Grønningen fredag aften. Både fyrene og pigerne havde Louise i sin hule hofteskål, og så fik den for fuld skrue.

Men tro nu ikke, at det bare handler om at »ryste røv«. Der er ganske meget teknik, der skal indøves, før dellerne kan sættes i frigear på den helt rigtige måde.

Forud for, at det kollektive »baldeskælv« med stor sandsynlighed kunne aflæses på Richterskalaen, havde Louise taget de uge deltagere igennem et opgør med hadbeskeder og deling af videoer med sexuelt indhold. Det er og bliver no go - ja, det er regulært ulovligt og skal meldes til ordensmagten.

Et af problemerne herhjemme er, at vi er tilbøjelige til at skille nettet fra den »virkelige verden«.

- Men nettet er den »virkelige verden«, sagde Louise Kølsen, der også skød med skarpt mod photoshop, der bearbejder ansigter og kroppe,så de får et langt bedre look, end virkeligheden skaber baggrund for. Samtidig lanceres der så produkter, som de unge kan købe i bestræbelserne på at komme til at se lige sådan ud. Lad være med det!

Og så opfordrede hun de unge til at gøre det, de har lyst til, og klæde sig, som de vil.

- Hvis nogen mener, at jeg er luder, når jeg siger det, jeg mener, og gør det, jeg har lyst til - ja, så er jeg luder, sagde hun med tilpas meget ironi til, at alle kunne forstå, at man ikke bare skal »følge reglerne«.

Foredraget blev holdt inden unge af begge køn viste, at Sorø og omegn absolut har flair for twerk. Da Louise var færdig på scenen, tog rap-stjernen Kesi over og leverede en forrygende koncert, inden det hele sluttede af med en dj.

- Det er gået godt i dag, siger Benedikte Møller, der sammen med Sorø Ungdomsprojekt og Ung Sorø er primus motor i festivalen.

- Vi fik solgt 100 billetter, og det er ganske godt, når det er første gang. Om festivalen skal gentages, er det dog endnu for tidligt at sige noget om.