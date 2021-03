Se billederne: Her er så stille nu.....

Se billedserie Følg den gule rute mod Ny Rytterbjerg.Foto: Merete Jensen

Sorø - 06. marts 2021

I disse dage, hvor coronatrætheden for alvor er ved at indfinde sig og en masse usikkerheder kan synes svære at navigere i, kan det være en fordel at vandre ud i den smukke natur omkring Sorø og få luft, lys og nye oplevelser. Og så er det endda gratis!

Man kan med fordel parkere sin bil på vigepladsen på Suserupvej lige før nummer 1 og følge den gule rute mod vest og Ny Rytterbjerg.

Her ledes man rundt om en lille sø, inden man følger stien langs hundeskoven, krydser Skælskørvej og kommer ind på skovstien - og den absolutte stilhed!

Hundesøen Den gule rute er tydelig på hele turen. Man ledes gennem skov, mark, langs gærder, over vandløb og hele tiden med en formidabel udsigt. Denne dag kunne spættens »trommen« høres tydeligt, ligesom vandløbenes klukken satte sjælen og tankerne helt ned i laveste gear. Det er sådanne steder, man skal lade trække vejret helt ned i lungerne, sænke skuldrene og stoppe op!

Efter lidt vandring kommer man til den idylliske Hundesø. I midten af forrige århundrede gravede man grus på området, og i bunden af denne grusgrav sprang der en meget kraftig kilde, der fyldte bunden op og dannede Hundesøen. Hvis man har brug for et lille »pitstop«, så er der en lille grillplads, hvor man kan varme lidt mad. Hvis det er vejr til en overnatning, så er der plads til fire telte.

En afstikker værd Kongskilde Friluftsgård er det næste fixpunkt, og her kan man eventuelt vælge at lave en lille afstikker via »blå rute« op på »Bjerget« som ejes af Aage V. Jensen Naturfond og forvaltes af Danmarks Naturfredningsforening i Sorø.

Bjerget skjuler et stort affaldsdepot fra 1970'erne og 1980'erne, og man har på de seks hektar skabt et overdrev med et tykt lag ren jord, hvor græssende får og geder holder arealet fri for krat og buskads. Fra toppen af Bjerget, 49 meter over havets overflade, er der en formidabel udsigt over det smukke landskab som blandt andet tæller Tystrup Sø, Kellerrøddyssen, Hørhaven, Frederikskilde- og Suserup Skov. Informationstavler giver en rigtig god beskrivelse af, hvad man kan se i horisonten samt hvilken flora og fauna man kan møde.

Naturcentret Vel nede ved Kongskilde-parkeringspladsen følger man fortsat den gule rute, hvor man ledes under Skælskørvej og kommer frem til Kongskilde Naturcenter. Her fører den gule rute ned mod Tystrup Sø langs Møllebækken, og her kan man beundre resterne af langdyssen ved Frederikskilde Strand. Tilsyneladende har man i bondestenalderen - ligesom nu - nydt den smukke og idylliske natur ved Tystrup Sø som med sine 660 hektar regnes blandt de større søer på Sjælland. Søen har ganske givet også bidraget til et alsidigt »spisekammer« og været en effektiv transportvej fra egn til egn.

Frederikskilde Strand ligger i et fredet område, hvor der er udlagt strandsand langs med søbredden i et 150 meter langt og 10 meter bredt bælte. På græsområdet er der etableret borde og bænke, ligesom der er bålområde. Cirka 500 meter nord for stranden findes der en lejrplads til kanosejlere.

Kildevældene Vand fra underjordiske kildevæld pibler frem overalt i Frederikskilde Skov, hvor træerne når helt ned til bredden af Tystrup Sø. Enkelte steder er der udlagt brædder eller trædesten som hjælper til med, at man kan nå tørskoet frem - trods de sumpede områder.

På turen op mod Suserupvej får man pulsen i vejret, men til gengæld er udsigten helt sublim! Vel oppe kan man vælge at gå tilbage til parkeringspladsen med 6,15 km i støvlerne - eller tage endnu et stræk og fortsætte på den gule rute til Sibirien, over Suserup Overdrev og forbi fugleskjulet ved Tamosen. På rundturen er der flere gode udsigtspunkter over den 22 meter dybe Tystrup Sø og det omkringliggende landskab. Hele ruten bliver dermed på knap 10 kilometer.

God tur!