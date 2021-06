Se billederne: Frederiksberg-elever vandt : Nu skal de tre dage til Legoland

Se billedserie Jublen brød løs, da det på TV blev bekendtgjort, at Frederiksberg Skoles 7.A havde vundet Skole-OL. Skoleleder Ole Kristensen kunne række det synlige bevis i vejret. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

7.A på Frederiksberg Skole er Danmarks bedste idrætsklasse på årgangen.

Jubelen nåede nærmest EM-højder, da det på direkte TV blev bekendtgjort, at Vinder af Skole-OL 2021 på 7. årgang blev 7.A på Frederiksberg Skole i Sorø. Hop og omfavnelser var en landsholds-scoring værdig, og der var da i den grad også noget at glæde sig over. De 26 elever og lærer Søren Johansen - formentlig med lidt assistance - skal nemlig tre dage til Billund med alt betalt. Det vil sige to overnatninger samt besøg i såvel Legoland som i Lalandia Billund.

Nye konkurrencer I alt 32.000 skolebørn har deltaget i årets virtuelle Skole-OL, som Dansk Atletik og Danmarks Idrætsforbund står bag i samarbejde med en række sponsorer. Sidste år var konkurrencen, der plejer at byde på en række mere gængse discipliner og et »fysisk finalestævne«, aflyst. I år blev den gennemført virtuelt med mange specielle udfordringer som for eksempel sjipning, sidde i 90 graders vinkel op ad en væg, siddende badebolds-volley og zigzag-løb med bind for øjnene.

- Det har været fedt, at vi efter den lange corona-nedlukning kunne være fælles om noget, siger 14-årige Erik Danskov Frederiksen.

- Også det, at formålet har været at forsøge at vinde noget sammen, har været positivt. Det har simpelthen været sjovt, fortsætter Isabella Lindstrøm Norup på 13.

Sammenhold Også Søren Johansen har kunnet notere en helt direkte effekt af Skole-OL.

- Da eleverne kom tilbage efter fire måneders nedlukning, var de mildt sagt sløve i betrækket, og de blev hurtigt trætte, fortæller han.

- Skole-OL har så i høj grad medvirket til at få dem i omdrejninger igen. Det har også betydet, at det gamle, stærke sammenhold i klassen hurtigt blev genetableret.

Med 26 i klassen er det ikke alle elever, der har været nødt til at være lige gode i alle opgaver.

- Vi har kunnet skiftes og så gøre de ting, vi var gode til, fortæller Isabella og føjer til, at 20 elever pr. klasse talte i konkurrencen for at skabe lige vilkår mellem klasserne.

Rutinerede vindere Nok var stemningen høj i multisalen på Frederiksberg Skole fredag formiddag, men 7.A har godt nok prøvet det før. Sidste år var der som nævnt ikke noget Skole-OL, men i 2019 vandt den daværende 5.A den landsdækkende konkurrence i orienteringsløb og fik oplevelsen af at være en del af finale-fejringen med i 1l7 13.000 deltagere på det store stadion i Aarhus.

I år og de kommende sæsoner bliver Skole-OL altså med Billund som omdrejningspunkt - så måske er der ikke noget galt i, at arrangørerne nu kalder Billund for børnenes hovedstad.