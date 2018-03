Se billederne: Et boost til holdånden

Se billedserie Østrogenholdet fra Lynge-Broby IF brugte blandt andet papkasser, da holdet deltog i DGI's forårsopvisning i Sorøhallen. Foto: Hans Jørgen Johansen

Sorø - 18. marts 2018

Hit efter hit brager ud gennem højtalerne i Sorøhallen, mens gymnasterne på halgulvet viser publikum, hvad de har lært. Og der er ikke kun skruet op for bassen. Vibrationerne fra bassen mærkes også tydeligt i gulvet.

Der er kommet gymnaster fra hele Sjælland for at deltage i DGI's forårsopvisning i Sorøhallen, der foregår her i weekenden. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Østrogenholdet fra Lynge-Broby IF var også på gulvet. De havde fået otte minutter i arrangementets tætpakkede program.

Østrogenholdets 20 kvindelige gymnaster brugte blandt andet papkasser i deres opvisning. Og de otte minutter forløb ikke uden fejl - men det gik.

- Det gik bedre. Det var ikke fejlfrit. Men det var okay. Når der er publikum, så sker der noget andet. Alt skal spille, når det gælder, siger Laura Wiedemann.

Det er Laura Wiedemanns anden sæson som gymnast på Østrogenholdet.

Det er vigtigt for hende at kunne se frem mod forårsopvisningen, når der skal trænes hen over efteråret og vinteren.

- For mig er det afgørende, at vi har et mål med træningen. Det er her, det topper, siger Laura Wiedemann.

Sådan har Charlotte Rosenberg det også. Hun har været med på Østrogenholdet i to sæsoner.

- Der er et sammenhold omkring et projekt, som er meget konkret. Det er noget andet end at præstere på sit arbejde. Det er ligesom et færdigt koncept, og opgaven er meget konkret og defineret. Så vi mødes om noget konkret, og det er afslappende, siger Charlotte Rosenberg.

Forårsopvisningen har også stor betydning for holdånden på Østrogenholdet, fortæller gymnasterne.

- Det er vigtigt, både for fremmødet og for holdånden. Vi bryder nogle grænser og finder ud af, at det ikke er så farligt, fortæller Laura Wiedemann.

- Den her deadline gør, at man skal stramme sig an, og man forpligter sig. Her bagefter er det en fælles sejr. We did it. Det lykkedes, siger Charlotte Rosenberg.

Forårsopvisningen i Sorøhallen er en del af DGI Forårsdage, som er blevet afholdt hen over tre weekender i marts. Der har både været forårsopvisning i Kalundborg, i Roskilde og altså i Sorø.