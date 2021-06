Se billedserie Borgmester Gert Jørgensen og formanden for kultur- og fritidsudvalget, Bo Christensen, overrakte Sorø Kommunes Kulturpris 2020 til Anders Brøndt. Foto: Bjarne Stenbæk

Se billederne: En skør idé voksede til at blive et kæmpe hit

»Gamle Køretøjer - Stenlille« fik overrakt Sorø Kommunes Kulturpris 2020.

Sorø - 16. juni 2021 kl. 21:24 Af Bjarne Stenbæk

Egentlig var det sidst på året i 2020, at »Gamle Køretøjer - Stenlille« blev udpeget til at modtage Sorø Kommunes Kulturpris 2020 og de 5.000 medfølgende kroner, men corona gjorde, at der ikke kunne finde en egentlig overrækkelse sted. Det passede i øvrigt heller ikke om vinteren. Så var det meget bedre denne onsdag aften i højt solskin og med omkring 400 deltagende køretøjer fra hele Sjælland.

Månemagi »En skør idé!« Sådan betegner initiativtageren Anders Brøndt fra Stenmagle selv arrangementet, der også har mødt lidt slinger undervejs. Den første aften i 2017 deltog der tre biler - og vist også en knallert - og det var lidt svært at få løbet det hele i gang. Men Anders og hans venner var stålsatte i troen på, at alle dem, der elsker veterankøretøjer, skal have et sted at mødes i Stenlille - fast hver onsdag i sommermånederne.

Det var dog svært at komme over 25 deltagere - men i 2018 fik han idéen at udlodde noget så eksotisk som en citronmåne til »aftenens køretøj«. Om det var månens magi eller noget andet, kan det være svært at sige, men deltagerantallet steg, og en almindelig onsdag aften - hvis vejret er nogenlunde godt - kommer der let 200-300 til Banevænget i Stenlille.

Hyggen er i højsædet, og stemningen er bare god.

De fremmødtes pris At interessen for biler også kan være kultur slog både formanden for kultur- og fritidsudvalget, Bo Christensen, og borgmester Gert Jørgensen fast, og det gav de flere hundrede fremmødte de to politikere ret i. Til gengæld ville Anders Brøndt ikke løbe med æren alene. Tværtimod.

- Det er jer som deltagere, der har vundet denne pris. Uden jer var det aldrig sker, sagde han til forsamlingen og takkede i øvrigt også sit faste crew, der er med til at stå for arrangementerne, hvor man både kan få lidt flydende og lidt fast føde.

- Jeg er simpelthen så glad. I aften har vi sat ny deltagerrekord, og det er bare fantastisk.