Se billederne: En absolut vellykket aften i modens tegn

Alle sejl var sat til for at give publikum en god aften, da Sorø Handel og Service torsdag aften holdt modeshow på Fam. Ægir.

Sorø - 08. oktober 2021

Af Merete Jensen

Der var fuldt hus, da Sorø Handel og Service, torsdag aften, holdt et storstilet modeshow på Fam. Ægir for 100 forventningsfulde deltagere - heriblandt et par enkelte modebevidste mænd . Med 11 deltagende butikker fra handelsstandsforeningen kunne man få et godt overblik over efterårets og vinterens mode anno 2021.

Med Mette Scharling som veloplagt konferencier, blev publikum guidet gennem to timer med den aller nyeste mode, som både er 70'er-inspireret, "hygge-blød" og i varme, brændte farver. Der blev også sat spot på brille-, sko-, taske- og smykketrends sammen med diverse moderigtige accessories.

Flotte goodiebags og fede præmier

Det hyggelige lokale summede af spændt forventning, mens der blev budt på en lækker anretning fra CaféK, lidt sødt fra Te&Mere samt drikkevarer fra Fam. Ægir. Ved hver plads var der placeret en goodiebag - eller faktisk to, som i dén grad var spækket med lækkerier, produkter og gode overraskelser. Der var desuden mulighed for at vinde flotte præmier på indgangsbilletten.

- Vi har udsolgt til aftenens modeshow, og måtte faktisk sige nej til en del, som ønskede at købe billet. Det er rart, at der er så stor opbakning - både fra borgerne i byen og fra butikkerne i handelsstandsforeningen, lød det fra Katrine Rogert Skovsgaard, formand for Sorø Handel og Service. Hun afslørede, at både præmier og aftenens goodie-bag også indeholdt varer fra nogle af nogle af de medlemsbutikker, som ikke var en del af selve aftenen.

- Det er vildt fedt, at de ønsker at være med på denne måde, og det betyder også, at vi til modeshowet har præmier for over 6.000 kroner, sagde hun.

70'erne er tilbage Som noget nyt, fortalte Mette Scharling små anekdoter om butikkerne, mens modellerne gjorde klar til at entrere catwalken. Det var en fin måde at gøre opmærksom på hver butiks særkende.

Men én ting er sikkert - 70'er-tøjet er på vej tilbage i modebilledet. Fløjlsbukser med vidde, tunge plastiksmykker, uldbluser og brændte farver i camel, orange, brun og efterårets helt store farve - grøn. Dog var aftenens helt store overraskelse, at mange modefirmaer har skabt "home-wear" - altså hyggetøj i bløde og elastiske materialer, inspireret af corona-nedlukningen som fik mange til at finde det gamle joggingsæt frem fra gemmerne. Nu har modefirmaerne skabt behagelig mode med god pasform og et lækkert snit.

- Hvis I vil røre eller pille, så gør I det bare. Sir Brian har jo stillet sin krop til rådighed i dagens anledning, lød det muntert fra Mette Scharling, mens salen buldrede af latter. Brian Christensen præsenterede blandt andet en "overshirt" som et flot alternativ til den traditionelle habitjakke.

Fredags-opfordring Dagens yngste model var 6-årige Mai, som klarede debuten med charme og større og større mod, efterhånden som aftenen skred frem. Hun kunne til sidst godt selv skridte catwalken af uden deltagelse af sin mor, Rie.

Da en absolut vellykket modeshows-aften sluttede, opfordrede aftenens konferencier de deltagende kvinder, til at følge eksemplet fra Øjensynlig, hvor Mette Scharling og Line Jørnow altid er iklædt "fredagskjole" - uanset om de har fri, ferie eller er på arbejde.

- Og alle jer, der ikke har vundet en præmie på jeres indgangsbillet, I får bare en gave næste gang, lød det udglattende og grinende fra Mette Scharling.

De deltagende butikker var: INbetween, Johs. Clausen, Sir Brian, MetHe, Noa Noa, Naturbar, Fred. Jensen & Søn, Matas, Te&Mere, Thiele og Øjensynlig.