Se billederne: Blæst vælter 200 meter hegn

Omkring klokken 21 rykkede brandvæsnet ud til stedet for at fjerne hegnet, der lå på vejbanen. Kort efter blev det dog nødvendigt at tilkalde forstærkning. Hegnet var nemlig bundet sammen, og derfor krævede det hjælp fra et ekstra hold brandfolk for at løfte og fjerne hegnet.