Se billederne: Bastian skal springe med de bedste

Sorø - 11. december 2017

For to uger siden var Bastian Skovrød fra Fjennelev til landsholdsudtagelse for junior-drenge i disciplinen TeamGym.

Det foregik i Svendborg, og den 15-årige gymnast havde blandt andet besluttet sig for at springe en dobbelt strakt salto med tre en halv skrue og en trippel salto med en halv skrue - to spring, som han faktisk ikke helt mestrer. Det var et sats.

- Jeg lander ikke på benene hver gang, når jeg laver de spring. Men jeg tænkte, at nu måtte jeg lige vise, hvad jeg kunne, fortæller han til DAGBLADET og Sjællandske.

Springene gik godt, og han landede på benene. Presset og den anspændte stemning ved udtagelsen gav ham nemlig et skub i den rigtige retning.

- Jeg var virkelig spændt hele tiden. Og når jeg er spændt, føler jeg, at jeg springer højere og mere stilet. Det påvirker mig på en ret god måde. Jeg følte mig lidt bedre end normalt, siger Bastian Skovrød.

Et par dage senere kom beskeden så, mens han havde undervisning på Gymnastikefterskolen Stevns, hvor han går i 9. klasse.

Bastian Skovrød havde klaret det så godt i Svendborg, at han nu er udtaget til juniorlandsholdets bruttotrup. Det betyder, at han nu har mulighed for at blive en af de 12 junior-drenge, der skal kæmpe om medaljer ved EM i Portugal næste efterår.

- Jeg havde virkelig lyst til at rejse mig og gå. Men jeg blev siddende og smilede, siger Bastian Skovrød.

Hans egen vurdering er, at det netop var de svære spring, der sikrede ham en plads i bruttotruppen.

TeamGym er en gren af gymnastikken, hvor man både træner koordination, rytme og kraftfulde spring. Det bliver også kaldt for spring-rytme-gymnastik.

TeamGym er en holdsport, og et hold består af mellem seks og 12 gymnaster. Holdet skal igennem de tre discipliner rytmisk serie på gulv, spring på måtte og spring i trampet. Alle gymnaster på holdet skal deltage i rytmeserien, men kun seks af gymnasterne skal springe i hver omgang.

TeamGym er især populært i de nordiske lande, og der bliver afholdt EM hvert andet år.

Bastian Skovrød træner sammenlagt omkring 14 timer om ugen, både i skolen, i fritiden og hjemme i Fjenneslev. Nu er EM i Portugal i 2018 hans næste mål. Landsholdssamlingerne begynder allerede næste weekend.

- Jeg har hørt, at man skal træne hårdt hele tiden, hvis man skal hele vejen med til EM. Jeg glæder mig til at udvikle mig. Det er dét, jeg virkelig godt kan lide at lave. Hvis man skal lave et nyt spring, så kan det være et adrenalinkick. Man bliver glad, og man gør sin træner stolt, når det lykkes at lave et nyt spring. Jeg kan gode lide at lave et pænt spring, og det er bare virkelig dejligt at ligge dér i luften, fortæller han.

Hans mor Karin Skovrød oplever også, at Bastian bliver glad af gymnastikken.

- Jeg kan mærke, at interessen er vokset, så det nu fylder hele hans liv. Han kan fremdrive en kraft til at lykkes med tingene. Det smitter af på hele familien og kan være afgørende for stemningen, når det er gået godt - og omvendt. Jeg kan se, at han er blevet mere udadvendt og snakker mere. Det er her, han får sin positive energi, siger Karin Skovrød.

Omkring juni 2018 får Bastian Skovrød at vide, om han skal med til EM i Portugal.