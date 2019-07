Se billedserie Tove Asger-Olsen opdrætter perserkatte. Her ses hun med den flotte Hjalte. Foto: Jørgen Jørgensen

Se billederne: Av for katten - der var masser af misser

Sorø - 29. juli 2019 kl. 12:07 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Caruzellen's Merllin blev Mis Sorø 2019. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

En "catwalk" var der ikke, men til gengæld blev kattene bedømt af en mild dommer i skikkelse af Dorte Marie Kapler, da Specialklubben Colourpointen søndag afviklede sin lokale katteudstilling i Sorø Kultur- og Fritidscenter.

- Jeg skal ikke give en streng bedømmelse som ved de store udstillinger, fortæller hun.

- Her er det mere en dialog mellem mig og kattens ejer, og jeg får også lov til at bedømme katte, som jeg slet ikke er uddannet i.

Men der er ingen smalle steder, for selvfølgelig kåres der også en Mis Sorø. Det blev i 2019 Caruzellens Merllin - en chokoladefarvet burmeser, der med sin fødselsdato 5. november 2018 ko fra kategorien ungdyr. Merllin ejes af Anne Marie Bjelke fra København.

- Jeg har 20 katte, fortæller Tove Asger-Olsen, der for 14 år siden solgte sin frisørsalon i Storgade i Sorø og i stedet fik job som sælger i branchen. Nu bor Tove i Dianalund.

Tove har, siden hun afhændede salonen, opdrættet perserkatte under navnet Hidaya, der i øvrigt betyder smuk på swahili.

Fem-årige Hjalte tager udstillingen med ophøjet ro, men han - der i øvrigt deltager i kategorien: Kastrat, så måske burde der stå den - er også vant til at være med. Og han er også vant til at vinde priser.

Hjalte er indekat, præcis som hans 19 artsfæller, og Tove fortæller, at man sagtens kan have sådan en perser - eller flere for den sags skyld - i en lejlighed. Et af persernes karaktertræk er, at de sover mange timer i døgnet.

Der er et vist forarbejde forud for sådan en udstilling. Hjalte har eksempelvis været i bad og er blevet føntørret og friseret, så Tove holder et par af frisørfagets discipliner ved lige på den facon.

Foreningens formand er Lone Namyslo. Hun har »kun« 17 katte.

- Men vi bor også i et hus på 160 kvadratmeter, siger hun med et smil og føjer til, at hankatten i øvrigt er flyttet ud i den isolerede og opvarmede garage.

Også Lones persere er indekatte, men for at få lidt mere fylde i udstillingen, har foreningen også inviteret andre typer katte med. Blandt andet norske skovkatte, der typisk er udekatte.

- Så må skovkattenes ejere bygge større voliererer, hvor kattene kan trives, fortæller Lone.

Ude i dommerrummet er sidste års Mis Sorø - den blot halvandet år gamle Catdeluxe Prima Donna - med sin ejer Bibi Zehngraff fra Næstved på at blive bedømt. Den bamsegtige kat er af typen british short hair, og den er både junior champion og international champion. De to kan se burmillaen (halv burmeser og halv chinchilla perser) Tesla på dommerbordet. Ejeren, Bent Aggersbøl fra Greve, har avlet burmillaer i 20-25 år år, og han tager ikke bare på udstillinger, han leverer også katte både inden for og udenfor landets grænser.

- Mest specielt var en leverance til en opdrætter i Rusland, fortæller Bent, der kan fortælle, at man normalt får lov til at have katten med i flyvemaskinen som »håndbagage«.

- Men hvis der er mere end tre katte med ombord, bliver de normalt henvist til at tage turen i en transportkasse i cargoen.

Bent fortæller også, at når man rejser med en kat, skal den have et pas - et »pet pas« - med forskellige oplysninger om type, vaccinationer m.m. Han har ni katte, og de kommer ud - men til gengæld er haven hegnet ind, så de ikke løber, hvis de skulle får den idé.

- Men f.eks. Tesla er en forsigtig kat, fortæller Bent.

- Hvis jeg lukker Tesla ud her omkring Værkerne i Sorø, hvor den ikke er vant til at være, så løber katten ingen steder.

Også Lene Matthews fra Haslev er kattene en kær hobby.

- Og det er ingen hindring at have katte, selv om du har sclerose, fortæller Lene, der er kørestolsbruger.

Hun har haft 14 katte på en gang, men har i øjeblikket et mindre antal. Med på udstillingen har huj Hyggebos Laa-Laa.

- Det er udstillingens flotteste kat set med mine øjne, siger hun med et smil og føjer til, at hun faktisk begyndte med katteopdrættet, da hun fik sclerose i 1992. Året efter flyttede hun til Haslev, hvor hun bor i dag.