Se billeder og videoer af vinterliv: Sorø tog den på skøjter

Fredag kunne Sorø Kommune meddele, at »Skøjteflommen« var ideel til skøjteløb, og straks var Flommen for enden af Ingemannsvej - mellem Filosofgangen og Skælskørvej - fyldt med mennesker. Det gentog sig lørdag.

- Det er også hyggeligt, at man i den her coronatid kan mødes udendørs og være sammen om noget sjovt, selv om man også holder afstand til andre, siger Karoline Zimmer.

- Og det kunne have været fedt, hvis de havde været lidt bedre til at køre på isen i stedet for at vælte.

Det sidste naturligvis sagt med en ledsagende latter, for de tre skøjtevenner må indrømme, at de er mindst lige så gode til at falde, som de er til at suse hen over isen.