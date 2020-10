Se billeder og videoer: Konfirmation på smalt budget blev en eksplosion af overraskelser

Se billedserie Familien Falkner Larsen er fra venstre mor Regitze, Benjamin, Selina, Niclas og Nicoline med efternavnet Falkner Hvidthøft. Foto: Bjarne Stenbæk

Sorø - 04. oktober 2020 kl. 17:18 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Danmark, når det er bedst, udspillede sig søndag i Sorø, da Selina og Niclas Falkner Larsen blev konfirmeret.

- Mor! Nu kommer der ikke flere overraskelser! Så bliver jeg sindssyg!

Sådan lød det fra 14-årige Selina Falkner Larsen, da hun - kort før familien gik ind til middagen i lystfiskerforeningens klubhus søndag ved 13.30-tiden. Forud var gået overraskelse på overraskelse for Selina og hendes 15-årige pseudo-tvilling Niclas. Skulle nogen være i tvivl om, hvad pseudo-tvillinger er, så er det to børn født inden for samme år - der er 11 måneder imellem bror og søster.

- Vi er en familie med enlig mor og fire børn - den ældste er dog flyttet hjemmefra, fortæller Regitze Falkner Larsen, der er børnenes mor.

- Vi har ikke det store budget at holde konfirmation for, så jeg måtte finde på noget. Råd til »konfirmationskørsel« har vi absolut ikke, så børnene troede ikke, at der blev noget til dem, men på Facebook så jeg gruppen, der hedder Konfirmationskørsel Motorcykel (gratis). Dem skrev jeg til, og så tog det hele ellers fart.

Øjnene "betaler" Det er Anders Korsbæk, der havde rollen som ankermand for motorcyklisterne.

- Når vi får en kørsel, slår vi en begivenhed op på Facebook, og så melder folk sig til, fortæller han.

- Nu har der ikke været træf i år i den målestok, vi plejer at have, så det kan være baggrunden for, at der meldte sig 86 motorcyklister og tre i bil. Normalt kører vi cirka 20.

- Det stod hurtigt klart for mig, at vi her ramte lige i plet, fortsætter han.

- Udbyttet for os er jo at se familiens øjne, opleve deres glæde og overraskelse - selvfølgelig kombineret med det fællesskab, vi har i gruppen. Men her kom der lidt ekstra på. Da jeg hørte, at Regitze havde 500 kroner til drikkelse til festen, tænkte jeg, at det måtte vi gøre noget ved.

Gaveregn Anders fik Meny i Roskilde til at sponsorere drikkelsen. Han hyrede også en musiker, der kunne sørge for musikken til festen, en slush ice- og en popcornmaskine, men det sluttede slet ikke der. Fra gruppens medlemmer var der fire FCK-billetter, negle til Selina forud for konfirmationen samt et gavekort på negle efterfølgende, et 1.000 kroners gavekort, til Restaurant Flammen i Roskilde, en halskæde til Niclas samt øreringe til Selina samt 3.050 kroner til hver af de to konfirmander. Der kunne mor-Regitze ikke længere undlade at knibe en tåre eller to.

Men Regitze havde også kontaktet gruppen Troopers for Charity, der gratis tager ud og optræder som Star Wars-figurerer - ikke mindst Niclas er stjernekrigs-fan. De fremmødte kunne få taget billeder med de flotte figurer - det benyttede en del af motorcyklisterne sig også af. Også fra Star Wars-folket var der gaver i form af biografbilletter, plakater og diplomer.

Glemmer det aldrig Men forud for alle gaverne og samlingen ved Sorø Kultur- og Fritidscenter var gået en helt speciel køretur. Da Selina og Niclas kom ud af kirken og kunne se de fleste af deres kammerater bliver kørt væk i sportsvogne, veteranbiler, limousiner og en enkelt sandelig også i en flot pyntet indkøbsvogn, lød der pludselig motorlarm fra en sand vrimmel af motorcykler. Ind i Fratergården kom den ene flotte kværn efter den anden. Niclas blev sendt ind for at klæde om, så jakkesættet ikke blev krøllet, og så måtte han i motorcykeldragten. Lillebror Sebastian kom i en sidevogn, mens Niclas måtte op bag på. Forrest kørte Selina som passager i en lyserød Barbie-bil.

- Det er simpelthen bare så fedt, det her. Det kom mega bag på os. Det er fuldstændig overvældende, lød Selinas dom over arrangementet, og Niclas var helt med på den:

- Det er rigtig fedt. Det kan ikke blive ikke bedre. Motorcykelturen var en megafed oplevelse. Det kommer jeg ikke til at glemme. Aldrig nogensinde!

Vil man opleve det hele på TV - eller i hvert fald det meste af det - så skal man holde øje med DR2 i foråret. Familien Falkner Larsen deltager nemlig i en temalørdag, der sætter fokus på konfirmationen og konfirmanderne anno 2020-21. Her er der fire familier med. En med masser af penge og konfirmation på et slot, en med en non-firmation, en meget kristen familie samt altså Sorø-familien, der med et lavt budget må gå alternative veje.

Konfirmation på smalt budget blev en eksplosion af overraskelser

Konfirmation på smalt budget blev en eksplosion af overraskelser

Konfirmation på smalt budget blev en eksplosion af overraskelser