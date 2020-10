Se billeder og video: Om ikoner og kærlighed - og så er der en guitar

Børn og kunst er to faktorer, der har en masse at give hinanden. Det kan man forvisse sig om, hvis man i disse dage kigger inden for i Sorø Kunstmuseums gård. Her står et fælles kunstværk, som 2. klasserne på kommunens folkeskoler har hjulpet sig selv og hinanden med at skabe, og det er sket på baggrund af projektet »Kind mod kind«, som eleverne har gennemført sammen med museet, billedkunstneren Astrid Randrup og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.