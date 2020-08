Efter at have »battlet« i et stykke tid hev TopGunn 13-årige Sebastian Bøll Larsen på scenen. Sebastian kan stort set alle TopGunns sange. Foto: Bjarne Stenbæk

Se billeder og video: 13-årig rappede med TopGunn

- Jeg er for stor til youtube, proklamerede Sebastian, da TopGunn fortalte, at Google har fjernet dansk musik fra youtube-platformen, men faktisk er Sebastians egen rap »Fede piger«, hvor han i gruppen Sorøs Topsmølfer erklærer sin kærlighed til netop fede piger, ikke slettet. Muligvis fordi den ikke er indskrevet i Koda-regi.

Og afholdsmand er den gode TopGunn så langt fra - hverken når det handler om sprut eller kvinder. Han måtte dog erkende, at der for øjeblikket ikke er nogen »bedre halvdel«.

- Jeg prøver virkelig at lære at have en kæreste, men det er fucking svært, føjede han til.

Teksterne - ja, feminister skal nok ikke lytte for intenst. Det skal forældre, der frygter, at deres afkom skulle kaste sig ud i seks liter vodka, nok heller ikke, men da Sorøs Topsmølfer fra pladsen erklærede, at TopGunn er en drengerøv, fortsatte han selv med at sige, at han lige så meget er en pjatterøv, og så gled det hele ned med TopGunn-ordene: