Se billeder: Thomas Eje med violin og Sinatra

Thomas Ejes show omfattede et sangrepertoire, der var præget af Frank Sinatra. Lige fra »sangen om fnatmiden« (I've Got You Under My Skin) til »New York, New York« i den udgave, hvor pladen er slidt, ridset og bulet. Han havde dog også Buzz Lightyear-nummeret »Du har en ven i mig« fra tegnefilmen Toy Story med på scenen.