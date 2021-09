Se billeder: Bymidten summede atter af liv og glæde

- Er det ikke bare vildt. Jeg er fuld af lykke over, at der er så stort fremmøde. Vi har været heldige med vejret, og så har folk nok også bare efterhånden en sult efter, at der skal ske noget. Jeg bobler af glæde indeni over det hele, sagde hun med et stort smil, inden hun igen måtte gribe mikrofonen for at annoncere det næste indslag.