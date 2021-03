Se billedserie Børnene i vuggestuer og børnehaver er ikke lige så meget indendørs som normalt i øjeblikket for at begrænse coronasmitten. I stedet bliver legepladserne i højere grad brugt som udendørs læringsrum. Billedet her er fra Grønnegården på Frederiksberg. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Satser på at genåbne legepladser efter påske

Sorø - 16. marts 2021 kl. 12:08 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

Daginstitutionernes legepladser har været lukket for offentlig adgang siden april 2020 på grund af rod og affald.

Nu er der udsigt til, at de 11 legepladser kan åbne igen lige efter påske, så de også kan bruges af borgerne efter skolers og daginstitutionernes lukketid.

Planen er faldet på plads og blevet godkendt af politikerne i børne- og undervisningsudvalget i Sorø Kommune, efter forvaltningen har regnet sig frem til en billigere løsning end i første omgang.

På grund af coronapandemien bliver legepladserne brugt meget mere som udendørs læringsrum i øjeblikket, og derfor skal de være klar til brug fra morgenstunden, mener politikerne.

Men affald og rod er blevet efterladt på flere af legepladserne, og derfor har det været nødvendigt at gøre noget.

I første omgang regnede forvaltningen på en løsning med morgen-oprydning på alle 11 legepladser. Det ville koste 187.500 kroner resten af året og derefter 250.000 kroner årligt.

Efter en gennemgang af de 11 legepladser har det imidlertid vist sig, at det primært er et problem på legepladserne ved de fire institutioner Grønnegården, Holberghaven, Villa Villakulla og Krongården. Forvaltningen har regnet sig frem til, at morgen-oprydning på fire legepladser i stedet for på alle 11 legepladser vil koste 42.875 kroner i resten af 2021. Derefter vil det koste 65.500 kroner om året.

Oprydningen kommer til at foregå ved, at kommunens rengøringsassistenter gennemgår legepladserne hver morgen og fjerner rod og affald.

Pengene til ordningen bliver godkendt som en tillægsbevilling. Det finansierer kun ordningen resten af i år. De 65.500 kroner til ordningen i 2022 skal findes i efterårets budgetforhandlinger.

Den præcise dato for genåbning af legepladserne besluttes af Sorø Kommunes børne- og familiechef Henrik Madsen på baggrund af corona-situationen. Men forventningen er, at det bliver tirsdag den 6. april, som er lige efter påske.

Genåbningen skal evalueres af politikerne i børne- og undervisningsudvalget på et møde i august i år. Her skal der blandt andet laves en opgørelse af omkostningerne og en intern evaluering blandt institutionerne om, hvordan det går med at bruge legepladserne som udendørs læringsrum.

Problemet med efterladenskaber i form af rod og affald på legepladserne har været diskuteret af politikerne i flere år.

Først forsøgte kommunen at komme problemet til livs ved at gå i dialog med områdets unge, som politikerne mener står bag affaldet. Dialogens vej løste det ikke.

Siden sidste forår har politikerne og forvaltningen overvejet, hvordan situationen skulle løses. Et forslag om videoovervågning har også været i spil, men blev skrottet af politikerne.

Nu er det altså endt med, at politikerne og Sorø Kommune tager opgaven på deres kappe og sørger for daglig morgen-oprydning.

Politikerne mener ikke, at de har opgivet at få affalds-synderne på bedre tanker og ændre deres adfærd. Det forklarer Lars Damgaard fra Dansk Folkeparti. Han sidder i kommunalbestyrelsen og er formand for børne- og undervisningsudvalget.

- Vi øger også vores indsats og dialog i forhold til de unge. Så vi har bestemt ikke givet op. Tværtimod. Det er en udfordring, der altid har været der. Det vil nok være lidt naivt at tro, at problemet nu forsvinder fra den ene dag til den anden. Men vi vil gå i dialog i et andet omfang nu. Vi skal hele tiden arbejde med det, og en eller anden effekt har det forhåbentligt, siger Lars Damgaard.

Beslutningen skal også godkendes af politikerne på de kommende møder i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, før den er endeligt vedtaget.