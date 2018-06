Se billedserie Hanne og Jesper Gliemann er flyttet til Sorø fra Fredericia. De har tabt deres hjerter til Sange i Sommernatten. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Sange i Sommernatten: Fra rekreation gik vi med i lunden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sange i Sommernatten: Fra rekreation gik vi med i lunden

Sorø - 10. juni 2018 kl. 21:10 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sange i Sommernatten blev et hit i sin nye udgave, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Peter Vesth og Vesthhuset skulle søndag eftermiddag og aften stå sin prøve, da de i forening skulle forsøge at videreføre den tradition, De Glade Sangsvaner har sat om ikke i så i hvert fald ved søen, og som har været gennemført i al slags vejr siden 2011. Og lad det være sagt straks: Eksamen blev bestået med en karakter i den høje ende.

- Det er anden gang, vi er her, men vi har altså heller ikke boet i Sorø i mere end to år, lyder det med et smil fra Hanne og Jesper Gliemann.

- Der er en pragtfuld stemning her, og vi er imponerede over det flotte arrangement. Vi kom hertil fra Fredericia på grund af børn og børnebørn. I Fredericia var vi med i Visens Venner, så vi elsker både at synge i al almindelighed og at synge sammen med andre. Fællessangen betyder også, at vi lærer nye mennesker at kende.

Det var Sangskriverklubben, der lagde ud, og i Søren Westerholm, Henning Weisdorf, Per Fjord, Jens Christiansen og Anders Petersen har Sorøegnen en håndfuld begavede sangsnedkere og musikere.

Flere af dem leverer numre til andre, men de kan også selv. Og så kan de ikke kun traktere egne kreationer - Anders Petersen gav f.eks. en glimrende parodi på Troels Trier og fik publikum til at synge med på »Jeg er på rekreation«.

Det ny Tonefilmsorkester fik i den grad ledt tankerne hen på genboen Parnas i de »go'e, gamle dage«, hvor de store underholdningsorkestre gæstede forlystelsesstedet, og folk fra hele Sjælland valfartede til Sorø.

»Gå med i lunden«, »Jeg har elsket dig så længe, jeg kan mindes« og andre af datidens store hits faldt i den grad i god jord hos publikum, og orkestret fik med sin friske fremtoning et godt tag i de mange fremmødte. Mange af musikerne er konservatorieuddannede, og på baggrund af koncerten i Sorø ser det ud som om, at orkestret i den grad har held med sin mission: At holde liv i den særlige musikkultur, som underholdningsorkestrene dannede rammen om fra midten af 1800-tallet til langt op i det 20. århundrede.

Publikum fik også et genhør med De Glade Sangsvaner. Bjarne Høyer, Leif Kledal og Calle Skrøder kunne konstatere, at arvtagerne behandler og opfostrer deres »barn« på bedste vis. Ved koncerten søndag aften var Nina Kledal Friberg hentet ind som erstatning for Klaus Wichamnn-Hansen.

Endelig bød aftenen naturligvis også på en koncert med Peter Vesth og Kristian Rusbjerg. Sidstnævnte ankom lige til Sorø fra et lignende arrangement i Mariehaven i Jylland, og det var en slags prikken over i'et, at publikum fik både »Bare fire linjer«, »En hel flaske rom«, »Veras vinterven« og som rosinen i pølseenden også »Farvelsang«.

Kinahøjen i Akademihaven tæt ved Sorø Sø danner en helt perfekt ramme om et arrangement, der bygger på fællessang og velkendte slagere. Wilhelm Hansens Musikforlag havde sørget for, at der var et særdeles flot hæfte med sange og præsentation af de optrædende, og de hæfter blev der ved arrangementet uddelt omkring 700 af. Alt klappede på bedste vis, og det skyldtes ikke mindst de frivillige fra Vesthhuset.

Pladsen var fint fyldt op, men der kan stadig være flere, og måske skulle vi fra Sorø lade en af TV-stationerne vide, at der er grobund for at udvide publikumssuccesen til en seersucces?