Det går godt for virksomheden Sandstone, der nu har brug for mere oplags-plads til de mange forskellige natursten, virksomheden sælger. Foto: Bjarne Stenbæk

Sandstone i fortsat vækst

Hvis man har den rigtige vare, kan man sagtens have sin virksomhed liggende langt ude på landet.

Sådan er det for virksomheden Sandstone. Den blev etableret af ægteparret Tove Hede og Søren Wiberg og har siden 2003 holdt til ved Duebjerg gl. Mejeri.

Til at begynde med kun med ægteparret som ansatte og med virksomhed ved privatboligen, men i årene siden har den spredt sig til omkringliggende arealer og har nu tæt på 20 ansatte.

Og der er stadig brug for mere plads til de mange natursten, som virksomheden sælger til såvel private som erhverv.

Derfor har Sandstone søgt kommunen om landzonetilladelse til at inddrage et landbrugsareal på 2600 kvm. på Frenderupvej 1 til oplagringsplads for færdigpakkede ordrer.