Se billedserie Karen Inge Nielsen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Samtalen der kan tage en helt ny drejning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Samtalen der kan tage en helt ny drejning

Sorø - 04. november 2020 kl. 14:52 Kontakt redaktionen

I anledning af den landsdækkende Bogfestival, der er erstatningen for årets aflyste Bogforum, holder Sorø Bibliotek & Bykontor et arrangement med de to lokale forfattere, Karen Inge Nielsen og Aske Munk-Jørgensen.

Det sker lørdag den 7. november klokken 11 på biblioteket i Sorø.

- Jeg tror, at alle vi bogelskere er ærgerlige over, at der ikke kan afholdes Bogforum i år. Men jeg tænker også, at det i år er ekstra vigtigt at huske på alt dét, litteraturen kan give os, og samles - i det omfang omstændighederne tillader det - om læsningen i et arrangement som dette, siger biblioteksleder Mia Sørup.

I denne forfattersamtale taler de to forfattere primært om bøgerne »Færgemanden« og »Retfærdig Vold«, om arbejdsprocessen, inspirationskilder, og hvordan det er at skrive inden for en ny genre.

Karen Inge Nielsen har siden sin debut i 2017 primært beskæftiget sig med fantasygenren, men i år udkom hendes første krimi, »Færgemanden«, der foregår i grænselandet.

Bogen omhandler grænseoverskridende kriminalitet på mere end én måde. Der er tale om hardcore krimi, hvor vægten er lagt på opklaringsarbejdet og retsmedicin. Til daglig arbejder Karen Inge Nielsen som bioanalytiker inden for patologisk anatomi, og det er blandt andet erfaringer herfra, der danner baggrund for de patologiske scener i romanen.

Aske Munk Jørgensen romandebuterede i 2015 med kortromanen »Kærlighedens Væsen«. Han har haft fingrene i forskellige genrer. Han er ikke tilfreds med at producere én bestemt type roman, men fælles for alt hvad han skriver, er en levende interesse i menneskets eksistensvilkår. Hvad er et godt liv? Hvad er rigtigt og forkert, i en sommetider forvirrende og uoverskuelig verden?

- Jeg er meget spændt på at høre de to forfattere tale sammen og interviewe hinanden. Jeg har oplevet det mange gange på bogmesser, at når forfattere taler sammen, opstår der en helt anden dialog, end når der sidder en interviewer og stiller spørgsmål, som de måske har fået mange gange før. Samtalen kan tage en helt anden drejning, og bliver meget mere levende, når de selv får lov til at tale om dét, der driver dem, og måske endda stiller hinanden de spørgsmål, de gerne selv ville stilles, fortæller bibliotekar Elisabeth Tellerup, der har været med til at stable arrangementet på benene.

Arrangementet er gratis, men grundet covid-19 skal der bestilles billetter.

Billetterne kan hentes gratis på biblioteket i Sorø og Dianalund eller på soroebib.dk