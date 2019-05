Det kræver sammenhold og ildsjæle, hvis der skal etableres fibernet mellem Ringsted og Sorø. Arkivfoto: Martin Hoffmann Kønig

Sammenhold skal bane vejen

Sorø - 27. maj 2019 kl. 13:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skal beboerne mellem Sorø og Ringsted gøre sig forhåbninger om at få fibernet lagt ind, kræver det både sammenhold og ildsjæle. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det var det vigtigste budskab på et velbesøgt informationsmøde i Alsted Forsamlingshus forleden. Mere end 50 fremmødte fra området øst for Alsted og syd for Fjenneslev og Sigersted fik en grundig orientering om mulighederne for at opnå tilskud fra Bredbåndspuljen og kommunerne.

- Mens husstande i Sorø Kommune kan forvente et mindre økonomisk tilskud til etablering af tidssvarende internet - og dermed en blåstempling - må hustande i Ringsted Kommune klare sig selv. Til gengæld fortalte Ringsteds IT-medarbejdere, at kommunen afholder arrangementer, hvor man kan lære at bruge internettets mange muligheder, fortæller Torben Cordtz, der er med i den initiativgruppe, der stod bag informationsmødet.

Mange undrede sig over, at nogle naboejendomme på samme vej kan få tilskud fra Bredbåndspuljen, mens andre er udelukket, hvorved det bliver dyrere for de berørte husstande at få en tidssvarende internetforbindelse via nedgravet lyslederkabel (fibernet).

Lars Lundgren fra Ringstedfirmaet Trådløsfiber.dk forklarede, at det skyldtes, at disse husstande kunne få internet fra en radiomast, som hans firma har opstillet i Sigersted.

Initiativtagerne havde inviteret nogle forskellige udbydere for at få deres indspark og rådgivning i forhold til bredbåndspuljen. Denne invitation havde Lars Lundgren fra Trådløsfiber.dk taget i mod, og han kom med et konkret eksempel på, hvordan et projekt med nedgravet fiberkabel kan se ud,. Han gav også information om, hvad der skulle til for at få det realiseret.

Allan Agerholm Dahl, der også er blandt initiativtagerne til mødet, kunne samtidig fortælle, at Fibia har tilkendegivet, at Fibia nu også ville være interesseret i at byde ind på projekter i området.

- Der var en livlig spørgelyst på mødet, og der blev givet mange svar. Flere af de fremmødte gjorde opmærksom på de begrænsninger, de oplever som erhvervsdrivende med behov for tidssvarende hurtigt internet, fortæller Torben Cordtz.

Deltagerne gik hjem med en opfordring fra initiativtagerne til at etablere et netværk af lokale grupper, der kan arbejde på delprojekter og ansøgninger til Bredbåndspuljen og kommunen - hvis man altså bor i Sorø Kommune.

Mødet var som nævnt kommet i stand på en initiativ fra en lokal gruppe bestående af Karin Scheel, Palle Ravn, Allan Agerholm Dahl og Torben Cordtz, der alle bor i det berørte område.