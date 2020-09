Foto: Per Buurgaard Christensen

Med budgetaftalen tages et skridt hen mod de kommende minimumsnormeringer på dagtilbuds-området. Foto: Per Christensen

Samlet byråd står bag 2021-budgettet

Det er blot anden gang siden kommunalreformen, at et samlet byråd i Sorø Kommune står bag næste års budget. Fredag er der indgået budgetforlig mellem Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og løsgænger Anita Skjoldager Eskildsen.

- Der er tale om en historisk stærk aftale, hvor vi i byrådet har lagt vægt på at sætte gang i udviklingsaktiviteter, der kan styrke kommunen på både kort og længere sigt. Med aftalen understøtter vi desuden Byrådets Vision 2022 og forbedrer forudsætningerne for at føre visionen ud i livet, siger borgmesteren.