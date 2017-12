Se billedserie Jakob Meibom har især været glad for arbejdet med helhedsplanerne. Foto: Jens Wollesen

Samarbejdet om helhedsplaner står stærkest

Sorø - 26. december 2017 kl. 16:03 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Socialdemokraten Jakob Meibom nåede i denne omgang to periode i byrådet. Han valgte selv at sige nej tak til at genopstille. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Jeg kunne godt mærke på valgdagen, at det trak lidt i mig, men jeg skal altså have en pause nu, siger Jakob Meibom.

- I stedet for at hoppe fra tue til tue, tror jeg, det er sundt at trække sig lidt tilbage engang i mellem, så man kan se tingene på afstand. I mit job som gymnasielærer på akademiet kan jeg også mærke et stigende arbejdspres, og så er vi jo en familie med fire børn mellem 7 og 14 år, så også familien vil jeg gerne bruge mere tid på.

Hvad er du mest glad for at have været med til at gennemføre?

- Nu kunne jeg jo sige den nye skole på Frederiksberg, men faktisk er det, at vi fik sat gang i arbejdet med helhedsplanerne først i Stenlille, Dianalund og Ruds Vedby. Jeg kan godt lide, at vi som byråd bruger den eksakte viden, der ligger i et lokalområde. Borgere, virksomheder og institutioner går sammen med fagcenter og politikere om at sætte retningen for udviklingen af det enkelte område. Byrådet kan i langt højere grad udnytte den viden, borgerne har, og lytte til de ønsker, der ligger. Det vil altid være politikernes opgave at prioritere, men det har været fantastisk at være med i arbejdet, og samspillet med lokalrådene vil være noget af det, jeg vil satse endnu stærkere på, når jeg kommer i byrådet igen. Og selv om vi laver helhedsplaner, er vi jo ikke færdige. De kan komme både i version 2.0, 3.0 osv.

Hvilken sag ærgrer dig mest?

- At det ikke er lykkedes at få et samlet byråd til at nå til enighed om at lægge et budget for kommunen. Det er rigtig ærgerligt. Hvem har så skylden? Ja, der må vi nok allesammen kigge ind ad. Vi har ikke været gode nok - så når jeg kommer i byrådet igen, er det også noget, jeg vil arbejde for.

Nævn en politisk modstander, du har særlig respekt for - og hvorfor?

- Birgitte Hansen. Hun turde stå fast på sine holdninger og idéer og trodse byrådsgruppen. Hun var også klar til at betale prisen for det. At miste sin plads i byrådet er en stor pris at betale - men hun har min fulde respekt. Jeg har også respekt for Gert Jørgensen. Han er dygtig, han taler sin sag godt, og han har også det, der skal til for at være en god borgmester. Dog skuffer det mig lidt, at han ikke har givet oppositionen en udvalgsformandspost. Der var mange, der stemte på K og på blå blok - men der var også mange, der stemte på oppositionen, og det burde han have kvitteret for. Når man tilgodeser oppositionen, viser man jo også, at man vil samarbejde på tværs - og ved at undlade at tilgodese oppositionen brød han en årelang tradition i Sorø.

Hvad kommer du til at savne mest?

- At have fingeren på pulsen og hele tiden vide, hvad der sker i den kommune, jeg bor i. Jeg kommer også til at savne indflydelsen på de beslutninger, der træffes. Indflydelse kan jeg naturligvis fortsat få via partiforeningen, men selv om jeg er aktiv der, rykker jeg alligevel ud i anden række.