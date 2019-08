Skolen tæller 25 elever, og på skolen forberedes eleverne til at kunne gå videre i high school. Opholdet på high school koster 10.000 kr. for tre år, og Eventure finder sponsorer, der betaler skolegangen. Privatfoto

Samarbejdet mellem virksomheder og frivillige gør en forskel

Ned til Tanganyika-søen i det nordlige Zambia ligger et område med et par håndfulde landsbyer, der tilsammen har op mod 3.000 indbyggere. Befolkningen lever af fiskeri og landbrug. Landbruget træder i baggrunden, når der er gode fangster, men overfiskeri har betydet, at det sker sjældnere og sjældnere.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her