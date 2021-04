Sorø Frederiksberg Apotek kommer til at ligge længst til højre i den nye, store tilbygning af SuperBrugsen - (den hvide del). Visualisering: ak83 arkitekter a/s

Samarbejde styrker Frederiksberg-området

- Det er rart at få så mange glade tilkendegivelser fra kunderne. Især mange ældre og gangbesværede ser det som en stor fordel at kunne foretage dagligvareindkøb og medicinafhentning ét sted. Hovedapoteket - som stadig vil rumme et større udvalg - forbliver i Storgade. Det ændrer filialen ikke ved - det bliver bare en ekstra service for kunderne i denne del af byen, siger apoteker Mads Haaning.