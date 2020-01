Tandplejen kan af og til hjælpe, når børn har udfordringer med udtalen. I det hele taget skal det nye, tværfaglige samarbejde sikre, at børnene i Sorø Kommune får et koordineret tilbud. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Samarbejde på tværs giver gode resultater Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Samarbejde på tværs giver gode resultater

Sorø - 19. januar 2020 kl. 20:07 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt tværfagligt samarbejde er skudt op i Sorø Kommune, og social- og sundhedsudvalget kunne på sit møde forleden med tilfredshed notere, at samarbejdet allerede har kastet gode resultater af sig. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

I bestræbelserne på at sikre kommunens børn et koordineret tilbud har tandplejen, sundhedsplejen, tale-høre konsulenterne, børne ergo- og fysioterapeuter, motorik konsulenterne og to-sprogs konsulenten dannet et netværk. Netværket skal også have den effekt, at børnene og deres familier oplever, at de bliver mødt af de rette faglige kompetencer på det rette tidspunkt.

- Det er jo super godt at have kreative medarbejdere, siger Lars Schmidt, der er formand for udvalget.

- Her er der tale om et initiativ, personalet selv har taget. Vi havde tre repræsentanter for faggrupperne på besøg i udvalget, og der er helt klart nogle snitflader imellem de forskellige grupper. I et samarbejde kan kompetencerne udnyttes langt bedre end tidligere.

Der er allerede skabt resultater. I udvalget gav de tre det eksempel, at tale-høre konsulenten blev opmærksom på et barn, der har udfordringer omkring at udtale »s-lyde«. Inden samarbejdet var trådt i kraft, ville konsulenten have tilbudt undervisning, hvor der blev arbejdet med at styrke og stimulere udtalen af »s-lyde«.

Men i netværket kunne tandplejen træde til og hjælpe. Tandplejen har nu lavet en bøjle til barnet. Bøjlen er indrettet sådan, at netop »s-lyden« bliver stimuleret samtidig med, at tungen bliver styrket. Barnet følges fortsat af tale-høre konsulenten, og målet er, at barnets udtalevanskeligheder bedres mærkbart eller helt forsvinder.