Samarbejde med DGI skal få flere i bevægelse

Flere skal bevæge sig og flere skal melde sig ind i foreninger. Det er målsætningerne i en partnerskabsaftale mellem DGI og Sorø Kommune, som netop nu er i politisk behandling. Flere udvalg har godkendt aftalen.

Sorø - 08. oktober 2021

Af Anna Gudmann Hansen Flere borgere i Sorø Kommune skal være fysisk aktive, og flere skal melde sig ind i aktive foreningsfællesskaber.

Det er målsætningerne for en partnerskabsaftale mellem Sorø Kommune og DGI, der har fået titlen "Sammen om mere bevægelse," og som er blevet godkendt af flere af kommunens udvalg.

Det drejer sig om social- og sundhedsudvalget, børn- og undervisningsudvalget, arbejdsmarked- og erhvervsudvalget, kultur- og fritidsudvalget og senest i økonomiudvalget.

Den helt konkrete, overordnede målsætning er, at 1.000 borger i Sorø Kommune skal blive mere fysisk aktive, og 700 flere skal være aktive i foreninger. Det er i alles interesse, lyder det fra formanden i kultur- og fritidsudvalget, Bo Christensen (K), der byder aftalen velkommen.

For få bevæger sig Indsatsen "Sammen om mere bevægelse" er blevet udarbejdet blandt andet på baggrund af tal, der viser, hvor borgerne i Sorø Kommune halter bagefter, når det kommer til fysisk aktivitet.

For voksne anbefaler Sundhedsstyrelsen mindst en halv times fysisk aktivitet om dagen, men 31,5 procent af borgerne i Sorø Kommune over 15 år lever ikke op til de minimumsanbefalinger, og 10,9 procent er fysisk inaktive. Det viser tal fra den nationale Sundhedsprofil fra 2017.

Desuden viser tal fra Centralt Foreningsregister, at der er sket en tilbagegang i antallet af foreningsaktive fra 2019 til 2020 på seks procent - det svarer til 690 færre foreningsaktive. Derfor er målsætning om, at 700 flere skal melde sig ind i foreninger, et mål, der svarer til at komme tilbage til det samme antal foreningsaktive som i 2019, altså før coronapandemien.

De største frafald af foreningsaktive var i aldersgruppen 7-12 år og 60-69 år.

På spørgsmålet om, hvorvidt de foreningsmedlemmer ikke automatisk vil finde tilbage nu, hvor Covid-19 ikke længere anses som samfundskritisk og alle coronarestriktioner er væk, svarer formanden for kultur- og fritidsudvalget nej, ikke nødvendigvis.

- Nogen, vil nok. Men vi ved jo også, at vi mennesker er lidt nogle vanepersoner, når vi har fået en ny livssituation, så falder vi mere ind i den nye livssituation, siger Bo Christensen.

- Det er også mit indtryk, at foreninger forsøger at få tilbagerekrutteret medlemmer, tilføjer han.

Tre temaer Der er overordnet tre temaer i indsatsaftalen. De er allerede blevet godkendt fra politisk hold, og de danner rammerne for, at flere i sidste ende bliver fysisk aktive.

Det første tema er børn og unges bevægelsesglæde og trivsel. Der skal blandt andet fokuseres på at fastholde flere teenagere i foreninger og styrke samarbejdet mellem foreninger, skole og SFO.

Det andet tema er brobygning for socialt udsatte og sårbare borgere. Der skal udvikles nye tilbud for særlige målgrupper, og der skal fokus på inklusion.

Det tredje og sidste tema er aktive seniorer, hvor der skal udvikles målrettede indsatser for seniorer.

Hvordan partnerskabsaftalen helt konkret vil få flere til at blive aktive, er ikke blevet fastsat endnu, men Bo Christensen fortæller, det fremtidigt vil blive udarbejdet blandt andet i samarbejde med DGI.

- Det, der har været bagtanken er, at få nogen ind udefra, som har nogle gode kompetencer til at se, hvad der skal gøres, lyder det fra udvalgsformanden.

Målsætninger skal evalueres Bo Christensen fortæller, det er hans opfattelse, at det især er fra DGIs side, at der har været et ønske om at fokusere på flere medlemmer til foreningerne. Det vil blive evalueret gennem de årlige medlemstal fra Centralt Foreningsregister, om det lykkes.

Om der er flere fysisk aktive i kommunen bliver tilgengæld ikke målt systematiseret. Til gengæld vil det blandt andet blive evalueret gennem tal fra Sundhedsprofilen, der bliver lavet hvert fjerde år af Region Sjælland, og altså næste gang bliver udarbejdet i 2025.

I følge formanden for kultur- og fritidsudvalget er målet om, at flere skal blive fysisk aktive, ikke nødvendigvis bundet op på, om flere melder sig ind i foreningerne, da aktiviteterne lige så vel kan være uorganiserede. Men samtidig tror Bo Christensen, at det at være med i en forening kan skabe mere vedholdenhed, når man er en del af et fællesskab.

Finansiering af projektet Initiativet "Sammen om mere bevægelse" forventes at løbe fra 2021 til 2023 med en mulighed for senere forlængelse.

I følge økonomiudvalgets dagsorden er der afsat 220.000 kroner årligt over en periode på to år til ansættelse af en projektleder på deltid, der skal arbejde med at føre initiativet ud i livet. Desuden bidrages der fra DGI Midt- og Vestsjælland med 50.000 kroner til konsulentunderstøttelse.

Der er desuden fremlagt et budgetønske om tilknyttede aktivitetsmidler til aftalen på 200.000 kroner årligt i 2022 og 2023. Hvis det efterkommes, vil DGI Midt- og Vestsjælland desuden bidrage med 100.000 kroner til initiativet.

Partnerskabsaftalen forventes at komme på kommunalbestyrelsens dagsorden onsdag den 13. oktober.