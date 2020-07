Folkemødet i Sorø havde sin debut i 2019 og er altså tilbage i september 2020. Foto: Bjarne Stenbæk

Sæt dit præg på folkemødet

Sorø - 07. juli 2020 kl. 18:16 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag den 19. september er der Folkemøde Sorø. I år sætter folkemødet fokus på alt det, der er med til at skabe levende byer og lokalsamfund. Præcis det tema er der brug for efter nogle måneder med corona-nedlukning, mener Sorø Kommune, der arrangerer folkemødet.

Borgmester Gert Jørgensen glæder sig over, at Folkemøde Sorø 2020 bliver en realitet.

- Forårets coronakrise har ramt både handelsliv, forenings- og kulturliv hårdt, og det glæder mig og det samlede byråd overordentlig meget, at vi med Folkemødet får en anledning til at mødes og bakke op om alt det, som er så afgørende for, at Sorø Kommune både nu og i fremtiden er et dejligt sted at bo, leve og arbejde. Jeg håber, at rigtig mange borgere, foreninger og erhvervsdrivende vil deltage, både som standholdere og som gæste, siger han.

Folkemødet byder på debatter, stande, aktivitetsområde og masser af mulighed for dialog. Der bliver noget for alle aldre.

Samme dag arrangerer Sorø Handel og Service madboder på Torvet i Sorø, og man kan opleve - og smage på - »Smag lokalt«, der er råvarer og delikatesser fra Sjælland.

Alle, der er interesseret i at engagere borgere omkring en sag eller indgå i et partnerskab, er velkomne til at bidrage til programmet.

Det kan for eksempel være foreninger, virksomheder, skoler, lokalråd, kulturinstitutioner eller lokale ildsjæle. Hvis du er interesseret i at blive arrangør på en stand eller et indslag kan du læse mere på www.folkemoede.soroe.dk

Alle, som har lyst til at deltage med en stand, får mulighed for at deltage i et inspirationsmøde forud for Folkemødet.

Her får man viden og inspiration til, hvordan man driver sin stand, så den bliver interessant at besøge.

Inspirationsmødet er gratis, og henvender sig til alle, som er interesseret i at bidrage til programmet - foreninger, virksomheder, skoler, lokalråd, politikere, ildsjæle etc.

Det er 11. august, kl. 15.30-17.30 på Dianalund Borgerhus, rum 3, den gamle byrådssal.

Og det er den 12. august, kl. 19-21 i gymnastiksalen på Sorø Privatskole.

Du kan tilmelde dig inspirationsmøderne på www.folkemoede.soroe.dk