Chromebooks er en af de teknologier, der dagligt bliver brugt i skolerne. Foto: Martin Pedersen

Sådan skal flere børn gøres til digitale eksperter

Sorø - 28. april 2021 kl. 15:53 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

Chromebooks, Google Hangouts og Aula er eksempler på nogle af de mange teknologier og digitale tjenester, som skolebørn i dag bruger i hverdagen og skal blive fortrolige med for at kunne følge med i undervisningen.

Læs også: Skolernes Chromebooks har en uventet ulempe

Der bliver stillet større og større krav til børnenes digitale og teknologiske evner. Og det er på den baggrund, at de lokale politikere er i gang med at udarbejde en ny fireårig digitaliserings-strategi for årene 2021-2025.

En strategi for området er kommunens måde at opstille mål og iværksætte indsatser, så børnene og de unge opnår digitale færdigheder og viden.

Strategien er opdelt i fire dele: Dagtilbud, skoler, ledelse og gode digitale vaner.

På dagtilbudsområdet vil man i højere grad bruge platformen Aula, og der er også et forslag om at købe nye tablets eller computere til at bruge hos dagplejerne.

På skoleområdet skal der blandt andet arbejdes videre med mulighederne i virtuel undervisning, og medarbejderne skal have flere digitale kompetencer.

På ledelsesområdet skal der blandt andet være et årligt ledelsesseminar om digitalisering.

Og under punktet om gode digitale vaner vil kommunen udvikle informationsmaterialer, og børns digitale adfærd skal være en del af de pædagogiske læreplaner i dagtilbuddene.

Der er måske penge på vej til strategien. Politikerne i børne- og undervisningsudvalget har bedt forvaltningen om at komme med to-tre prioriterede budgetforslag til implementering af strategien. Det kunne for eksempel være køb af tablets til dagplejen. Budgetforslagene vil indgå i efterårets forhandlinger om det kommende års budget.

En digitaliserings-strategi er ikke en ny ting i Sorø Kommune. De seneste 10 år har kommunen haft en række strategier på området.

Men på ét punkt er den nye strategi væsentligt anderledes end de tidligere. Indtil nu har arbejdet med børnenes evner inden for digitalisering og teknologi fokuseret på skolebørn. Nu er strategien udvidet til at omfatte hele børne- og ungeområdet og alle 0-18-årige børn, også uden for dagtilbud og skolers pædagogiske virke.

Det er planen at den endelige strategi kan vedtages på et møde i børne- og undervisningsudvalget i maj.

