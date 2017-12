Sådan ser udvalgene ud

Er man interesseret i økonomien for det enkelte byrådsmedlem, er det sådan, at borgmesteren tjener 669.121 kr. om året, mens der er 66.913 kr. til 1. viceborgmester, 150.552 kr. til en udvalgsformand, 88.940 kr. pr. år for at sidde i byrådet og 17.359 kr. om året for at sidde i et udvalg. Dog skal det tilføjes, at borgmesteren ikke får honorar for at sidde som formand for økonomiudvalget.