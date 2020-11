Sådan fordeles tilskud til bostederne

Sorø Kommunes andel af særtilskuddet er på 108.000 kr., og forvaltningen havde lagt op til, at pengene i fuldt omfang skulle fordeles i forhold til antallet af beboere, men det lavede et enigt udvalg om på. Politikerne ønsker i stedet, at der gives er grundtilskud på 3.500 kroner per bosted. Det løber op i 24.500 kroner. De resterende 83.500 kroner fordeles så forholdsmæssigt i forhold til, hvor mange beboere der er på de enkelte tilbud.