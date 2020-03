- Nødpasningen i Sorø Kommune er kommet på plads, fortæller børne- og familiechef Henrik Madsen

Sådan bliver nødpasningen i Sorø Kommune

Danskerne har forstået budskabet, kan Sorø Kommune med glæde konstatere. De nye forhold omkring skoler og dagpasning er foreløbig klaret i fin stil.

- Vi har mødt en meget stor forståelse fra ledere, medarbejdere og forældre, så selv om mange ting har skullet falde på plads, er samarbejdet foregået en positiv og behagelig stemning, siger børne- og familiechef i Sorø Kommune, Henrik Madsen.

Torsdag fik han og de øvrige kommunale medarbejdere på området den store opgave at få skole- og institutionslukninger, nødpasning med videre til at falde i hak, og det lykkedes.

- Faktisk oplevede vi, at cirka 95 procent af vore folkeskoleelever kunne følge statsministerens opfordring og blive hjemme fra skole allerede torsdag, fortæller Henrik Madsen.

Nødpasning på skoler

Når man taler om skolelukning er det en sandhed med modifikationer, for der arrangeres faktisk nødpasning på alle folkeskoler.

- Nødpasningen er fra 0.-3. klassetrin (6-9 år), og den er primært tiltænkt børn af forældre, der varetager kritiske opgaver i samfundet, eksempelvis i sundhedsvæsenet, men vi lader ingen i stikken, så har forældre ikke mulighed for at få passet deres børn, kan børnene også benytte nødpasningen, siger Henrik Madsen.

- Det er op til den enkelte skoleleder at finde passende lokaler til nødpasningen, og hovedreglen er den, at forældre skal melde deres barn til senest klokken 14.00 dagen i forvejen, så vi har et nogenlunde overblik over, hvor mange der kommer.

Fem børnehuse

Samme regel om tilmelding gælder i dagpasningen.

- Vi har nødpasning i fem børnehuse, fortæller Henrik Madsen.

- Det er Krongården, Holberghaven, Villa Villakulla, Ventemøllegården og Sandlyng.

Røde Kors Børnehaven i Fjenneslev har allerede aftalt med forældrene der fra, at nødpasningen foregår i Holberghaven i Sorø. Efter en kontakt til forældrene viste det sig, at behovet for nødpasning i Ruds Vedby var så lavt, at Regnbuen ikke holdes åben. Børnene her fra må søge til Dianalund. Det er også sådan, at kommer der under fem børn i en institution, tilbydes nødpasningen i en anden institution, hvor der er flere børn.

Dagplejen

I dagplejen er reglen den, at en dagplejer i de kommende cirka to uger maksimalt må have tre børn. Til hverdag er der fire eller fem børn per dagplejer. Kommer der barn nummer fire, vil det blive en vurdering i den konkrete situation, hvad der skal gøres. Der kan blive tale om pasning i en gæstedagpleje, som børnene kender.

Er fortsat i skole

- For eleverne i skolerne er det vigtigt at understrege, at de fortsat går i skole - de går bare i skole et andet sted end til hverdag, siger Henrik Madsen.

- På skolerne har vi digitale undervisningsportaler, der betyder, at eleverne fortsat kan løse opgaver, selv om de ikke er i den vanlige klasse. Vi melder ud til forældre og elever, hvordan de kan få kontakt til en lærer, der kan hjælpe, hvis der er problemer med at løse opgaven.

Kommunikationen til forældre med elever i folkeskolen foregår via Aula, men Aula-systemet er endnu ikke oppe at køre i forhold til dagtilbud, så forældrene her må holde sig orienteret via Sorø Kommunes hjemmeside soroe.dk.

Privatskolen

Også Sorø Privatskole lukker ned fra på mandag, men skolen oplevede faktisk torsdag, at kun cirka 15 procent af skolens elever kom til undervisning. Resten blev hjemme. Forældrene opfordres også til at holde børnene hjemme fredag, men der er personale på skolen til at tage sig af dem, der kommer i skole.

- Fra mandag vil der ikke være undervisning på privatskolen. Lærerne vil i de kommende uger kommunikere direkte på skolens intranet med elever og forældre. De vil skrive i klassernes lektiebøger, hvad eleverne skal arbejde med. I indskolingen vil det være begrænset med opgaver, men det stiger naturligvis i takt med, at eleverne bliver ældre, skriver skoleleder Nanna Kofoed Øhrgaard til forældrene.

- Lærerne vil benytte de kanaler og platforme, som eleverne kender i forvejen, og de ældste klasser kan blive bedt om at logge på til videokonferencer og digital undervisning på bestemte tidspunkter, hvor læreren vil gennemgå undervisning. Dette vil afhænge af fag og lærer.

På skolen er man ved at arrangere nødpasning, hvilket kan omfatte elever fra 0.-4. klasse.

- Der er tale om absolut nødpasning. Det vil sige pasning af børn af de forældre, der varetager særlige funktioner i samfundet i denne situation, og som ikke selv har mulighed for at skaffe pasning. Her er tale om børn af forældre inden for blandt andet sygehusvæsenet og ældreplejen, skriver Nanna Øhrgaard.

- I hele lukningsperioden bliver privatskolens forældre løbende orienteret via skolens forældre-intranet.