Så starter bankospillet igen

- Vi hører jo desværre til den gruppe, som ikke har kunnet få noget økonomisk tilskud via de udstedte »hjælpepakker«, så når året er omme, vil regnskabet vise et tyndt og mærkeligt bankoår. Men vi må jo bare op på hesten igen og håber derfor, at folk vil komme i en lind strøm, for så skal det nok gå, siger de to spændte »bankoansvarlige«.

Allerede ved indgangen skal der udvises ansvar for banko-spillernes side, idet der er lidt ændringer ved og omkring kortkøb m.m. Samtidig håber Finn Langhoff og Grethe Kristiansen på, at bankospillerne vil udvise respekt omkring det arbejde, de frivillige hjælpere har lavet. Blandt andet at man ikke flytter rundt på borde og stole, da disse er opsat via en godkendt plan som skal overholdes, for at arrangementet må finde sted. Der gøres også opmærksom på, at man ikke må bruge stolene til opbevaring af taske-bankopose m.m., for så er der ikke pladser nok til dem, der vil spille banko.